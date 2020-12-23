Штрафы за нарушение самоизоляции могут вырасти: правительство одобрило постановление
Кабинет Министров одобрил постановление, предусматривающее увеличение размера штрафов за нарушение самоизоляции и обсервации. Если Верховная Рада примет соответствующий законопроект, за такое нарушение нужно будет выложить от 3 400 до 8 500 гривен.
Решение усилить ответственность за нарушение самоизоляции и обсервации, увеличив штрафы за это, Кабмин принял на заседании 23 декабря, сообщает 24 канал.
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В правительстве считают, что часть больных COVID-19, которые переносят легкую форму или не имеют симптомов, пренебрегают правилами самоизоляции. Поэтому необходимо установить ответственность за это.
Нарушение порядка самоизоляции, обсервации, если это не привело к распространению особо опасной болезни, влечет за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан,
– говорится в тексте документа.
То есть за нарушение нужно будет выложить от 3 400 до 8 500 гривен.
Однако для внедрения таких изменений нужно, чтобы за них проголосовала Верховная Рада.
К слову, за самоизоляцией украинцев следили с помощью приложения "Дий дома".
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