За несоблюдение масочного режима в Украине правоохранители составили более 78 тысяч административных постановлений. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, только так удалось достичь того, чтобы люди носили средства защиты в транспорте и закрытых помещениях.

Более 20 тысяч полицейских переболели COVID-19

Среди полицейских уже переболели коронавирусом 15 тысяч человек, 21 человек – умер. Об этом Клименко рассказал в интервью Украинским новостям.

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Это молодые люди, до 40 лет. Часть из тех, кто уже переболел коронавирусом имеют другие проблемы со здоровьем. Мы серьезно относимся к этой проблеме. Введен карантин или нет – мы выполняем свою функцию, в первую очередь,

– подчеркнул Клименко.

Относительно дискуссионного вопроса – была ли необходимость вводить карантин выходного дня, то, отметил глава Нацполиции, правоохранители таких оценок давать не могут. Что касается местной власти, которая не поддержала этот шаг правительства, то в работу правоохранителей она не вмешивалась.

Это были просто политические заявления. Действительно, в некоторых случаях пришлось открывать уголовные производства. Но, в дальнейшем, в их действиях преступления не было,

– добавил Клименко.

Также глава Нацполиции заверил, что в случае, если бы Кабмин решил продлить локдаун, то правоохранители такое решение выполняли бы.

В Украине штрафуют за допуск в заведения без масок

Отметим, что с 14 января в Украине вступил в действие закон. В соответствии с ним для представителей бизнеса, которые впускают в свои заведения лиц без масок, ввели штрафы. Положения закона также касаются общественного транспорта.



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