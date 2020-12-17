К социальному проекту активно подключаются областные центры и города, которые хотят контролировать уровень безопасности дорожного движения, на стадии внедрения – столица Украины.

Мультифункциональный сервис для украинских водителей Штрафы UA запустил национальную программу формирования культуры ответственного вождения в Украине. Для реализации такой возможности используется виджет, который устанавливается на сайтах администраций, сообщает 24 канал. Одним из пионеров новации стала Херсонская область.

Исследования Сколько водителей в Украине пользуются ремнями безопасности

70% водителей нарушают правила

Это приложение формирует и публикует в режиме реального времени рейтинг безопасности движения, статистические данные по количеству и видам нарушений ПДД и стилю вождения.

В Украине критическая ситуация со штрафами и нарушениями ПДД, поэтому контроль уровня безопасного вождения – одна из важных задач для городских администраций и областных центров.

Согласно нашим данным, примерно 70% водителей нарушают правила дорожного движения хотя бы один раз в месяц. Например, в среднем 35% разговаривают во время вождения с помощью мобильной связи. Только за октябрь было начислено 340 тыс. штрафов на сумму 96 млн грн. Поэтому мы понимаем, насколько важно формировать культуру осознанного вождения, действуя одновременно комплексно, – говорит основатель сервиса Штрафы UA Денис Дмитров.

Одними из первых к ней присоединились администрации Одесской и Херсонской областей, а также города Южный. Продолжается процесс подключения в Киеве.



Как выглядит виджет / Скриншот с сайта Херсонской ОГА

Что контролируют

Для сбора и формирования статистики нарушений ПДД используется виджет, который устанавливается на сайтах администраций. Он формирует статистические данные по количеству и видам нарушений ПДД, средней скорости автомобилей в городе, расходу топлива, стилю вождения и т.д., рассчитывает рейтинг безопасности движения и публикует эти данные в режиме реального времени. Сбор информации для виджета осуществляется с помощью функции "Безопасное вождение", которая является частью сервиса для смартфонов Штрафы UA (пока только для пользователей iPhone).



Скриншот с сайта Херсонской ОГА



Скриншот с сайта Херсонской ОГА

"Мы ставим для себя приоритет – формирование статуса области с высоким уровнем безопасности дорожного движения, – отмечает начальник ІТ управления херсонской областной администрации Николай Якименко. – Национальная программа формирования культуры ответственного вождения создает у людей понимание, что каждый участник дорожного движения может внести свой вклад в улучшение ситуации на дорогах и предотвратить печальные последствия. Итак, мы сможем более качественно управлять ситуацией с авариями. А водители смогут осознанно относиться к своему стилю вождения".

Также сейчас ведется работа по реализации проекта в Киеве. Одним из наиболее частых нарушений в городе является движение по полосе для общественного транспорта. Поэтому Штрафы UA разработали отдельный показатель для столицы. Это позволит более четко понимать тенденции, анализировать причины, и улучшать ситуацию на киевских дорогах.

Аналитический виджет реализован при партнерской поддержке Офиса эффективного регулирования BRDO и компании RBC Group на базе BI-платформы Qlik Sense.