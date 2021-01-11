В 2020 году народные депутаты заплатили более 30 миллионов гривен штрафа за свои прогулы в Верховной Раде. Деньги вернули в государственный бюджет Украины.

Если процент голосований за месяц у депутата меньше, чем 70%, то он не получает 42 тысячи гривен к зарплате. Об этом рассказал депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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"Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседания комитета... Так, например, в прошлом году где-то более 30 миллионов гривен сэкономлено и возвращено в бюджет. Такой практики не было", – рассказал Фролов.

Справка. Всего в течение 2020 года Верховная Рада провела 89 пленарных заседаний

Кто больше всего прогуливал пленарные заседания

Больше всего прогуливали депутаты фракций "За майбутнє" и "Оппозиционная платформа – За Жизнь". Ответственно к своей работе относились нардепы от партии "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".



Главные прогульщики Рады / Инфографика 24 канала