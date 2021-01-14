В Украине 14 января 2021 года вступил в силу закон, который предусматривает штрафы для представителей бизнеса за допуск в заведения клиентов без защитной маски. Однако их будут выписывать не правоохранители, а представители других органов.

Если клиенту, который находится в помещении без маски, сделали замечание, а он отказывается ее надеть, то только тогда будут вызывать полицию. Об этом рассказала пресс-офицер Нацполиции Марьяна Рева в эфире 24 канала.

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По ее словам, полиция не имеет полномочий составлять какие-либо документы за штрафы в отношении бизнеса. В то же время пресс-офицер предположила, что соответствующие органы будут определять размер штрафов для бизнеса, учитывая степень общественной опасности.

Полицейский устанавливает размер штрафа, если он выносит принятое админпостановление,

– рассказала Рева.

Штрафы в транспорте и общественных местах

Как отметила пресс-офицер, если в общественном транспорте пассажир отказывается надеть маску, то водитель может либо попросить его выйти, либо вызвать полицию. По ее словам, уже правоохранители будут реагировать на нарушения и говорить с лицом.

Работница Нацполиции отметила, если человек находится в заведении общественного питания, то за столом он может находиться без маски, однако передвигаться по помещению без средства индивидуальной защиты запрещено.

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Рева рассказала, что полицейские ежедневно проводят около тысячи рейдовых проверок в общественных местах. В состав рейдовых групп также привлечены сотрудники Госпродпотребслужбы, муниципальных инспекций и органов местного самоуправления.

"Люди либо выполняют карантинные ограничения, либо покидают помещение соответствующего торгового зала", – заявила работница Нацполиции.

По ее словам, в противном случае нужно вызвать полицейских, которые в случае необходимости вынесут принятое админпостановление.

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Рева также отметила, что работники Нацполиции в первую очередь пытаются объяснить людям, для чего нужно носить маску и соблюдать дистанцию. Впрочем, если лицо не реагирует на это и ведет себя агрессивно, то правоохранители составляют админпостановление за нарушение карантина.

Штрафы за допуск лиц без масок: коротко