Спасатели предупредили, что в воскресенье, 7 марта, фактически все регионы Украины будут страдать от порывов ветра. Он достигнет 15 – 20 метров в секунду.

В Карпатах – до 30 метров в секунду. Актуально 2021 принесет новые погодные рекорды: синоптики прогнозируют в Украине сильную засуху В Киеве объявили І уровень опасности – желтый. Там ветер достигнет скорости 15 – 20 метров в секунду. Такая же ситуация будет во всем регионе. Спасатели просят украинцев быть внимательными и осторожными. Какие еще прогнозы на 7 марта На севере Украины синоптики обещают мокрый снег. Идти снег будет в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Волынской и Ровненской областях.

Температура воздуха в ряде регионов резко опустится.

В высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти лавины. Обратите внимание! Хотя в Украину пришло потепление, в Карпатах до сих пор морозы. В частности, в субботу, 6 марта, на вершине горы Поп Иван зафиксировали -15 градусов. Там было ясно.