Штормовое предупреждение: Украина будет страдать от порывов ветра
Спасатели предупредили, что в воскресенье, 7 марта, фактически все регионы Украины будут страдать от порывов ветра. Он достигнет 15 – 20 метров в секунду.
Источник:ГСЧС
В Карпатах – до 30 метров в секунду.
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В Киеве объявили І уровень опасности – желтый. Там ветер достигнет скорости 15 – 20 метров в секунду. Такая же ситуация будет во всем регионе.
Спасатели просят украинцев быть внимательными и осторожными.
Какие еще прогнозы на 7 марта
- На севере Украины синоптики обещают мокрый снег. Идти снег будет в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Волынской и Ровненской областях.
- Температура воздуха в ряде регионов резко опустится.
- В высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей могут сойти лавины.
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