Снегопады и поваленные деревья: Украину охватила непогода – видео
Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение на 12 марта. В регионах бушует сильный ветер, а на дорогах гололедица. Непогода уже наделала бед в некоторых областях.
Источник:Укргидрометцентр
Непогода царит в Украине еще с ночи. Спокойно только в восточных областях.
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Порывы ветра достигают 15 – 20 метров в секунду. На дорогах страны – гололедица, а в Карпатах – метели. Уровень опасности оценивают как желтый.
Что происходит в Киеве
Плохая погода охватила столицу. Прогнозируют похолодание, снег и шквальный ветер. Мэр Киева Виталий Кличко призвал сократить рабочий день.
По его словам, это нужно, чтобы избежать пробок и уменьшить нагрузку на общественный транспорт, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды.
Каковы последствия непогоды
В Одессе начался "деревопад". Ветер повалил некоторые деревья. Даже есть случаи, когда они повредили машины. Кстати, синоптики предупредили одесситов, что ветер в течение нескольких часов будет усиливаться.
В западных областях замело дороги. Пришлось привлекать технику для очистки путей.
Какой погода будет дальше
Прогноз погоды на 13 марта более утешительный. В Украине значительно потеплеет. Температура воздуха будет достигать +5...+10 градусов. Между тем на Востоке наоборот станет холоднее. Дожди прогнозируют на юге.
Ветер будет слабее – 7 – 12 метров в секунду.
Штормовое предупреждение / Карта Укргидрометцетра
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