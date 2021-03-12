Почти по всей Украине объявили штормовое предупреждение на 12 марта. В регионах бушует сильный ветер, а на дорогах гололедица. Непогода уже наделала бед в некоторых областях.

Непогода царит в Украине еще с ночи. Спокойно только в восточных областях.

К теме Порывы ветра и гололедица: в Одессе объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра достигают 15 – 20 метров в секунду. На дорогах страны – гололедица, а в Карпатах – метели. Уровень опасности оценивают как желтый.

Что происходит в Киеве

Плохая погода охватила столицу. Прогнозируют похолодание, снег и шквальный ветер. Мэр Киева Виталий Кличко призвал сократить рабочий день.

По его словам, это нужно, чтобы избежать пробок и уменьшить нагрузку на общественный транспорт, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды.

Каковы последствия непогоды

В Одессе начался "деревопад". Ветер повалил некоторые деревья. Даже есть случаи, когда они повредили машины. Кстати, синоптики предупредили одесситов, что ветер в течение нескольких часов будет усиливаться.

В западных областях замело дороги. Пришлось привлекать технику для очистки путей.

Какой погода будет дальше

Прогноз погоды на 13 марта более утешительный. В Украине значительно потеплеет. Температура воздуха будет достигать +5...+10 градусов. Между тем на Востоке наоборот станет холоднее. Дожди прогнозируют на юге.

Ветер будет слабее – 7 – 12 метров в секунду.



Штормовое предупреждение / Карта Укргидрометцетра