Украинцев предупредили о потенциально опасных погодных условиях во вторник, 29 декабря. На почти всей территории страны ожидаются мощные ветра, иногда со скоростью 25 метров в секунду.

Об опасных погодных условий в Украине предупреждают ГСЧС и Укргидрометцентр. Обратите внимание Какой будет погода на Новый год: что говорят синоптики К какой опасности готовиться: Почти всю территорию Украины накроет сильный ветер.

В целом его скорость составит 15 – 20 метров в секунду, а в Карпатах ситуация еще хуже: 25 – 30 метров в секунду.

Кроме того, на дорогах Украины нужно готовиться к гололеду.

Ожидается I уровень опасности – желтый. Где ждать непогоду: Непогода ударит по всей территории Украины, кроме крайних восточных областей – Харьковской, Донецкой и Луганской.

Сильные ветры ожидаются в Карпатах – в Закарпатской, Ивано-Франковской и юге Львовской областей. Метеорологическое предупреждение 29 декабря / Карта Укргидрометцентра