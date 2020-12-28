Почти всю Украину накроют сильные ветра: где ждать непогоду
Украинцев предупредили о потенциально опасных погодных условиях во вторник, 29 декабря. На почти всей территории страны ожидаются мощные ветра, иногда со скоростью 25 метров в секунду.
Об опасных погодных условий в Украине предупреждают ГСЧС и Укргидрометцентр.
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К какой опасности готовиться:
- Почти всю территорию Украины накроет сильный ветер.
- В целом его скорость составит 15 – 20 метров в секунду, а в Карпатах ситуация еще хуже: 25 – 30 метров в секунду.
- Кроме того, на дорогах Украины нужно готовиться к гололеду.
- Ожидается I уровень опасности – желтый.
Где ждать непогоду:
- Непогода ударит по всей территории Украины, кроме крайних восточных областей – Харьковской, Донецкой и Луганской.
- Сильные ветры ожидаются в Карпатах – в Закарпатской, Ивано-Франковской и юге Львовской областей.
Метеорологическое предупреждение 29 декабря / Карта Укргидрометцентра
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