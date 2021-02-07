Одиозная Штепа хочет ликвидировать библиотеки в Славянске: какая реакция Минкульта
В Славянске хотят сократить штат библиотекарей. Такую инициативу выдвинули 2 депутата: скандальная Неля Штепа от "Партии мира и развития", которую обвиняют в сепаратизме, и Олег Недава от "Наш край".
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Недава предлагает библиотекам Славянская работать 2 дня в неделю, Штепа же утверждает, что в библиотеку-филиал №4 вообще никто не ходит.
Кстати Экс-регионалку Штепу лишат депутатского мандата в 2021 году
Женщина имела в виду библиотеку, что работает в двадцатитысячном микрорайоне. В частности, там проходят встречи с общественными деятелями, военными и добровольцами.
Штепа и Невада утверждают, будто это сэкономит бюджет.
Какая реакция Минкульта
В Министерстве культуры и информполитики уже поговорили с местными властями. Министр Александр Ткаченко рассказал, что отдел культуры и территориальная община выступили против сокращения работы библиотек.
Со своей стороны заявляю – МКИП также этого не позволит. Это не социально-экономическое развитие города, как заявляют инициаторы. И не экономия бюджета. Это – скрытый первый шаг к реализации желания навязывания своих "идеологических нарративов",
– отметил Ткаченко.
Кроме того, министр напомнил, что ликвидировать библиотеку без согласования с МКИП – нарушение "Закона о культуре".
Кто такая Неля Штепа?Штепа возглавляла Славянский городской совет во времена экс-президента-беглеца Виктора Януковича. Женщина радовалась, когда российские военные пришли в город. Поэтому 11 июля 2014 года Штепу задержали по подозрению в сепаратизме. Сама же женщина оправдывается будто звала Путина из-за давления боевиков. Однако Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины по делу депутата и обязал выплатить ей 3600 евро.
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