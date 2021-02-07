В Славянске хотят сократить штат библиотекарей. Такую инициативу выдвинули 2 депутата: скандальная Неля Штепа от "Партии мира и развития", которую обвиняют в сепаратизме, и Олег Недава от "Наш край".

Недава предлагает библиотекам Славянская работать 2 дня в неделю, Штепа же утверждает, что в библиотеку-филиал №4 вообще никто не ходит.

Кстати Экс-регионалку Штепу лишат депутатского мандата в 2021 году

Женщина имела в виду библиотеку, что работает в двадцатитысячном микрорайоне. В частности, там проходят встречи с общественными деятелями, военными и добровольцами.

Штепа и Невада утверждают, будто это сэкономит бюджет.

Какая реакция Минкульта

В Министерстве культуры и информполитики уже поговорили с местными властями. Министр Александр Ткаченко рассказал, что отдел культуры и территориальная община выступили против сокращения работы библиотек.

Со своей стороны заявляю – МКИП также этого не позволит. Это не социально-экономическое развитие города, как заявляют инициаторы. И не экономия бюджета. Это – скрытый первый шаг к реализации желания навязывания своих "идеологических нарративов",

– отметил Ткаченко.

Кроме того, министр напомнил, что ликвидировать библиотеку без согласования с МКИП – нарушение "Закона о культуре".