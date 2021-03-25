Сторонники оппозиционера Алексея Навального, которые собирают россиян на акцию протеста, опубликовали на своем сайте карту. На карте изображены оккупированные украинские территории в составе России.

Изменять карту на сайте "Свободу Навальному" отказались. О нарушении международных норм им указал глава Меджлиса крымскотатарского населения Рефат Чубаров.

Важно Украинцам запретили владеть землей в оккупированном Крыму: ЕС осудил указ Путина

Чубаров лично написал Леониду Волкову – помощнику Алексея Навального. Но тот отказался вносить изменения в опубликованную карту на сайте штаба российского оппозиционера.

По моей инициативе у меня состоялся разговор с Леонидом Волковым. Я объяснил неприемлемость такого действа и предложил привести границы России в соответствии с международно признанными границами Украины, забрав на картинке полуостров Крым из пределов России,

– отметил Чубаров.

Волков не отреагировал на просьбу

В своей заметке на фейсбуке Чубаров не привел аргументов Волкова об отказе. Вместо этого он предложил российскому политику принять участие в обсуждении этой ситуации непосредственно под своим сообщением.



Крым обозначен как часть России / Скриншот с сайта "Свободу Навальному"

В то же время Волков ничего не ответил главе Меджлиса крымскотатарского населения.

Напомним! Несколько лет назад Навальный подчеркивал, что в Крыму надо провести "нормальный референдум" и нет необходимости его вращать "туда-сюда", ведь полуостров "не бутерброд с колбасой".

"Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным – хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме", – сказал Чубаров.