Пророссийские боевики обстреляли Водяное на Приазовье. Это случилось в новогоднюю ночь. На земле остались следы от снарядов.

Обстрелы начались 31 декабря в 23:00. О последствиях рассказали в пресс-службе операции Объединенных сил.

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Военнослужащий Вадим рассказал, что боевики начали обстреливать их позиции в момент, когда по своему времени уже встретили Новый год.

На позиции украинских военных прилетели 4 мины калибра 120 миллиметров. Ровно в полночь, когда Новый год наступил и в Украине, боевики выстрелили еще 4 мины. Именно от них и остались следы на земле.

Активные обстрелы начались с декабря

Военный Вадим добавил, что боевики активно начали стрелять по позициям украинцев с начала декабря.

Сначала стреляли хаотично – в поле, далеко от наших позиций. Сейчас начали пристреливаться. По 2 – 3 раза в неделю. Уже вместо будильника в 7:00 – 7:30 начинают стрелять,

– сказал он.

Украинские военные в новогоднюю ночь открывали ответный огонь.