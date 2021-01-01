"Новогодний" обстрел Водяного: штаб ООС показал последствия действий боевиков
Пророссийские боевики обстреляли Водяное на Приазовье. Это случилось в новогоднюю ночь. На земле остались следы от снарядов.
Обстрелы начались 31 декабря в 23:00. О последствиях рассказали в пресс-службе операции Объединенных сил.
Интересно В первый день 2021 года боевики нарвались на "новогодний подарок" от ВСУ
Военнослужащий Вадим рассказал, что боевики начали обстреливать их позиции в момент, когда по своему времени уже встретили Новый год.
На позиции украинских военных прилетели 4 мины калибра 120 миллиметров. Ровно в полночь, когда Новый год наступил и в Украине, боевики выстрелили еще 4 мины. Именно от них и остались следы на земле.
Активные обстрелы начались с декабря
Военный Вадим добавил, что боевики активно начали стрелять по позициям украинцев с начала декабря.
Сначала стреляли хаотично – в поле, далеко от наших позиций. Сейчас начали пристреливаться. По 2 – 3 раза в неделю. Уже вместо будильника в 7:00 – 7:30 начинают стрелять,
– сказал он.
Украинские военные в новогоднюю ночь открывали ответный огонь.
Поделиться новостью