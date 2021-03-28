Утром 28 марта на заснеженной горе Поп Иван Черногорский зафиксировали минусовую температуру. Тем временем на Закарпатье спасатели предупреждают о снеголавинной опасности.

В украинских Карпатах, несмотря на календарную весну, все еще царит зима. На одной из самых высоких гор Украины – Поп Иван Черногорский – зафиксировали температуру минус 5 градусов.

Между тем На Западе и в Киеве – дожди, в других регионах до +15

Погода на горе Поп Иван

Как сообщили в Черногорском горном спасательно-поисковом посту, по состоянию на 8 утра 28 марта на горе было ясно. Ветер юго-западный 4 – 5 метра в секунду. Температура воздуха 5 градусов ниже нуля.

Опасность схода лавин

Спасатели ГСЧС предупредили: в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность III уровня.

Что прогнозируют синоптики

Укргидрометцентр информирует о сохранении 28 марта в Карпатах значительной снеголавинной опасности – это частично неблагоприятные условия.



Опасность в горах 28 марта / Скриншот из сайта Укргидрометцентра

Где советуют быть осторожными:

в высокогорье на Закарпатье вблизи станций Пожижевская и Плай.



Что делать при сходе лавины / Инфографика 24 канала