Будет ли шоковое повышение цен на билеты: в Укрзализныце объяснили, чего ждать пассажирам
Еще раньше в Укрзализныце анонсировали повышение цен на билеты. Планируется, что с марта стоимость железнодорожных билетов будет увеличиваться на 2% ежемесячно до конца года. Однако, как отметили в Укрзализныце, шокового повышения цен на билеты в Украине не планируется.
Источник:"РБК-Украина"
Такое мнение высказал директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью "РБК-Украина". Он заявил, что подорожание будет происходить постепенно.
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По словам Перцовского, с 2018 года вообще не проходила индексация. В то же время "росли коммунальные платежи, росли зарплаты, все росло, а цены на билеты оставались на том же уровне",
Сейчас говорится о том, что в течение 2021 года постепенно по 2% в месяц может произойти индексация. "Укрзализныця" не планирует какого-то шокового повышения цен,
– подчеркнул он.
Директор филиала добавил, что цены на железнодорожные билеты в Украине остаются достаточно низкими. К тому же перевозчик имеет 3 класса:
- плацкарт,
- купе,
- СВ.
"Мы мониторим по каждому направлению, как цены "Укрзализныци" выглядят в сравнении с другими способами транспортировки: BlaBlaCar, авиация, автобусы. Мы видим, что железная дорога всегда остается самой дешевой", – заявил Перцовский.
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Как изменятся цены на билеты
- Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений в тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении.
- Планируется, что к концу 2021 года тарифы вырастут на 22%. Начиная с марта – апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.
- Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозку вагонов в порожнем состоянии.
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