Еще раньше в Укрзализныце анонсировали повышение цен на билеты. Планируется, что с марта стоимость железнодорожных билетов будет увеличиваться на 2% ежемесячно до конца года. Однако, как отметили в Укрзализныце, шокового повышения цен на билеты в Украине не планируется.

Такое мнение высказал директор филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью "РБК-Украина". Он заявил, что подорожание будет происходить постепенно.

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По словам Перцовского, с 2018 года вообще не проходила индексация. В то же время "росли коммунальные платежи, росли зарплаты, все росло, а цены на билеты оставались на том же уровне",

Сейчас говорится о том, что в течение 2021 года постепенно по 2% в месяц может произойти индексация. "Укрзализныця" не планирует какого-то шокового повышения цен,

– подчеркнул он.

Директор филиала добавил, что цены на железнодорожные билеты в Украине остаются достаточно низкими. К тому же перевозчик имеет 3 класса:

плацкарт,

купе,

СВ.

"Мы мониторим по каждому направлению, как цены "Укрзализныци" выглядят в сравнении с другими способами транспортировки: BlaBlaCar, авиация, автобусы. Мы видим, что железная дорога всегда остается самой дешевой", – заявил Перцовский.

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Как изменятся цены на билеты

Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений в тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении.

на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. Планируется, что к концу 2021 года тарифы вырастут на 22%. Начиная с марта – апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.

включительно, применяется коэффициент индексации 1,02. Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозку вагонов в порожнем состоянии.

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