Скандальное задержание ветеранки Виктории Котеленец по подозрению в сотрудничестве с боевиками из-за особенностей ее внешности возмутило пользователей украинских соцсетей. Что происходит – читайте в материале.

Журналисты 24 канала выяснили все, что известно о истории ветеранки Виктории Котеленец, которую задержали в столице.

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Кто такая Виктория Котеленец?

Она – ветеранка Добровольческого украинского корпуса ("Правый сектор", ДУК ПС) и Украинской добровольческой армии. Участвовала в войне на Донбассе в 2015-2017 годах. Имела позывной "Фортуна".



Виктория Котеленец / Фото с Facebook

Она родилась в 1989 году. На момент начала российско-украинской войны жила в Донецке. В конце июля 2014 года Виктория, после одного из артобстрелов, приняла решение уехать вместе с сыном в Россию. Но не надолго. Уже в ноябре 2014 года она вернулась в Донецк. Уже тогда она общалась с "Правый сектором" и имела желание участвовать в освобождении Донбасса от оккупационных сил.

По словам военнослужащей и ветеранки ДУК Елены Белозерской, чтобы вытащить девушку из оккупированных территорий ее будущие боевые побратимы организовали целую спецоперацию.

Виктория в Интернете познакомилась с моим собратом, своим будущим мужем – Анатолием. Они начали общаться. Влюбились. Далее наши ребята помогли ей пересечь линию разграничения. По сути – организовали спецоперацию и практически похитили ее оттуда,

– рассказала Белозерская 24 канала.

После этого, как рассказывает Белозерская, Виктория немного побыла с матерью и сыном на подконтрольной Украине части Донецкой области. В конце февраля 2015 года девушка присоединилась в ряды добровольческого подразделения.

"В начале она была поваром, который был нужен подразделению. Но она недолго была на этом посту. Затем она стала простым бойцом подразделения. Она постоянно находилась с нами в тех населенных пунктах, где находилось подразделение, на базах, имела боевые выезды вместе с нашим подразделением. Все было хорошо, никаких нареканий на нее было", – говорит военнослужащая.



Виктория вместе с мужем / Фото с Facebook

Виктория вышла замуж за своего собрата. В них родился ребенок. Ее муж стал лейтенантом Вооруженных сил Украины. Жить семья осталась в Донецкой области – в Алексеево-Дружковке.

Почему задержали ветеранку?

Потому что она похожа на фото одной из пособниц пророссийских боевиков.



Конвоирка боевиков / Скриншот видео парада

Народный депутат и ветеранка-доброволец Яна Зинкевич сообщила, Котеленец 19 января задержало Главное следственное управление при получении заслуженного удостоверения участника боевых действий в Министерстве ветеранов.

Ее подозревают в якобы конвоировании украинских пленных во время "парада" в Донецке в 2014 году. По ее словам, доброволец похожа на женщину, которая присутствовала на параде в форме боевиков "ДНР".

Что известно об этом параде? Скандальный парад в оккупированном Донецке состоялся 24 августа 2014 – на День Независимости Украины. Тогда по центральным улицам Донецка пророссийские сепаратисты провели пленных украинских военных. Их привели на площадь Ленина в центре города, где их оскорбляла толпа, скандируя солдатам оскорбления и называя их "фашистами".



Тогда международные правозащитники заявили, что эта акция нарушает Женевскую конвенцию, которая требует гуманного и уважительного отношения к военнопленным.

Задержанную ветеранку сразу отвезли в суд для избрания меры пресечения. Ее подозревают в совершении двух уголовных преступлений: создание военизированного формирования и жестокое обращение с пленными. Наказание за первое преступление предусматривает заключение на срок от 3 до 8 лет, за второе – от 8 до 12 лет.

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Параллельно с арестом, квартиру Виктории в Алексеево-Дружковке обыскали полицейские. По словам матери ветеранки, ее в квартиру не пускали, несмотря на то, что там оставались двое маленьких детей.

Меру пресечения суд избрал в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 20 марта. После решения суда девушку перевезли в Лукьяновское СИЗО. Кроме того, по последней информации, 22 января Печерский суд рассмотрит ходатайство об аресте имущества Котеленец.

Причастна ли она к боевикам?

Нет. Котеленец действительно похожа на участницу парада. Но на сходстве лиц с одной из "конвоирок" ее причастность к параду завершается.

Из-за этого очевидного сходства ее уже проверяли и служба безопасности "Правого сектора", и контрразведка, и Служба безопасности Украины. В дополнение, СБУ проводила такую ​​проверку несколько раз. Она уже предоставляла все необходимые разъяснения. Фактов сотрудничества девушки с боевиками ни разу не установлено.

Как объясняют ее мама и муж, участие Виктории в параде невозможна априори. На момент проведения скандального парада, девушка находилась за тысячи километров от Донецка и имела совсем другую прическу – ее волосы были короткими и темным. Кстати, соответствующие снимки с маркировкой даты она неоднократно публиковала в соцсетях.



Так выглядела Виктория в 2014 году за несколько дней до парада / Фото с Facebook

Вместе с тем, еще в 2014 году волонтеры установили личность "конвоирки". По данным сайта "Миротворец" – это жительница Донецка Ольга Сухова.

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После задержания ветеранки "Миротворец" также проверил сходство Котеленец и конвоирки на распознавание лиц Neuroidentigraph, которой неоднократно пользовался раньше. На этот раз система показала нулевой результат.

Что не так с ее задержанием?

Оно было организовано слишком показательно и слишком унизительно. Ветеранку задержали на территории Министерства, где она только что получила удостоверение участника боевых действий. Оно выдается после тщательной проверки боевого пути претендента. Проверку проводит межведомственная комиссия, куда, среди прочего, входят и представители МВД, и представители СБУ.

Если претензии к ветеранки возникли еще на этапе проверки – непонятно, почему ее не задержали сразу. Если на этапе проверки вопросов не возникло – непонятно, какая именно информация побудила к выдвижению подозрения. Кроме того, непонятно, почему полиция занимается делом о жестоком обращении с пленными, если соответствующая статья – подследственность СБУ.

По словам адвоката Виталия Цукура, это дело расследуется с начала 2020 года. Подозрение выдвинуто на основании того, что четверо свидетелей – бывшие украинские военнопленные, которые принимали участие в так называемом "параде", "узнали" Викторию по фото. При этом, по его словам, "фото для идентификации, предоставленные свидетелям, были специально подобраны так, что из всех женщин, которых показали на фото, внешнее сходство с "конвоиршей" имела только Котеленец".

Также, по словам адвоката, даже эксперт криминалистического центра полиции, который дал заключение о сходстве двух женщин, указывает, что по 2/3 фото нельзя сделать четкий вывод, она или не она.

Отдельное возмущение ветеранской общественности вызвало задержание после только что полученного УБД. Это удостоверение – особенно важно для добровольцев, они годами добивались права на его получение. Прецедент с Котеленец нивелирует все эти усилия и воспринимается как подчеркнутое неуважение к ветеранам со стороны полиции.

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Особую пикантность задержанию ветеранки придает тот факт, что оно произошло на территории ведомства, которое занимается защитой и обеспечением прав ветеранов.

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Получить комментарии от представителей МВД или Минветеранов, чтобы понять, почему задержание произошло именно сейчас и именно таким способом сайту 24 канала не удалось. Однако в обоих министерствах заверили, что в ближайшее время обнародуют свои официальные позиции по этому делу.

Сейчас адвокат готовится подать апелляцию на решение суда. По его словам, Котелец задержали с многочисленными процессуальными нарушениями.