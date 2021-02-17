У Шмыгаля нет амбиций, – журналист о том, будут ли изменения в Кабмине
Эксперты начали снова говорить о возможной замене действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Это произошло после того, как миссия МВФ покинула Украину, не увидев реформ.
Источник:24 канал
Главный редактор "Нового Времени" Виталий Сыч заявил, что не исключает этой возможности. Он добавил, что в конечном итоге такое решение остается за Верховной Радой.
Важно Витренко предложил Шмыгалю немедленно уволить Коболева из Нафтогаза", – СМИ
По его словам, с одной стороны – Шмыгаль никому не мешает. К тому же он совсем неконфликтный, в том числе и в отношении Владимира Зеленского.
У него нет политических амбиций, он никак не затмевает президента и не вступает с ним в конфронтацию,
– сказал журналист.
В то время как предыдущий премьер Алексей Гоначарук обсуждал президента за его спиной, добавил Сыч. Это могло бы оскорблять главу государства.
Будут ли изменения в правительстве
"У Шмыгаля нет такого. В каком-то смысле – он удобен. С другой стороны – он не является субъектом изменений политического ландшафта вообще. Скорее, он как проводник воли Офиса Президента", – считает Сыч.
В конце концов, он подытожил, что каких-то радикальных изменений в правительстве пока не стоит ожидать.
Вероятная отставка Шмыгаля и его правительства: главное
- О вероятной отставке Шмыгаля и его правительства говорят уже несколько месяцев, однако официально информацию никто не подтверждает.
- В начале декабря 2020 года Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также уверял, что не будут рассматривать вопрос о смене премьер-министра Украины в ближайшее время. В то же время в самом правительстве возможны кадровые изменения.
- Сам Шмыгаль заявлял, что не знает, когда уйдет с должности.
Поделиться новостью