Эксперты начали снова говорить о возможной замене действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля. Это произошло после того, как миссия МВФ покинула Украину, не увидев реформ.

Главный редактор "Нового Времени" Виталий Сыч заявил, что не исключает этой возможности. Он добавил, что в конечном итоге такое решение остается за Верховной Радой.

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По его словам, с одной стороны – Шмыгаль никому не мешает. К тому же он совсем неконфликтный, в том числе и в отношении Владимира Зеленского.

У него нет политических амбиций, он никак не затмевает президента и не вступает с ним в конфронтацию,

– сказал журналист.

В то время как предыдущий премьер Алексей Гоначарук обсуждал президента за его спиной, добавил Сыч. Это могло бы оскорблять главу государства.

Будут ли изменения в правительстве

"У Шмыгаля нет такого. В каком-то смысле – он удобен. С другой стороны – он не является субъектом изменений политического ландшафта вообще. Скорее, он как проводник воли Офиса Президента", – считает Сыч.

В конце концов, он подытожил, что каких-то радикальных изменений в правительстве пока не стоит ожидать.

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