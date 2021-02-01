Денис Шмыгаль 2 февраля приглашает на встречу руководство Верховной Рады, руководителей депутатских фракций и групп. На ней будут обсуждаться вопросы урегулирования ситуации по тарифам для населения.

Источник: пресс-служба Верховной Рады

Встреча состоится 2 февраля после заседания парламента. Ее проведение инициирует премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Что будет основной темой встречи

На ней планируют обсудить урегулирование ситуации с тарифами для населения.

По словам Дмитрия Разумкова, премьер-министр должен проинформировать руководство парламента и руководителей депутатских фракций и групп относительно дальнейших шагов для разрешения ситуации с тарифами.

Спикер Рады напомнил, что ранее нардепы проголосовали за закон о компенсации потребителям расходов на электроотопление. Разумков также заверил, что парламент готов в этом вопросе делать все, что надо.

Мы можем принять любой законопроект, но важно, чтобы он был нормально имплементирован,

– отметил председатель Рады.

И добавил, что поиск выхода из "тарифного кризиса" должен быть совместной работой.

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