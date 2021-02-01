Шмыгаль зовет на встречу глав фракций и руководство Рады: что будут обсуждать
Денис Шмыгаль 2 февраля приглашает на встречу руководство Верховной Рады, руководителей депутатских фракций и групп. На ней будут обсуждаться вопросы урегулирования ситуации по тарифам для населения.
Источник: пресс-служба Верховной Рады
Встреча состоится 2 февраля после заседания парламента. Ее проведение инициирует премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Что будет основной темой встречи
На ней планируют обсудить урегулирование ситуации с тарифами для населения.
По словам Дмитрия Разумкова, премьер-министр должен проинформировать руководство парламента и руководителей депутатских фракций и групп относительно дальнейших шагов для разрешения ситуации с тарифами.
Спикер Рады напомнил, что ранее нардепы проголосовали за закон о компенсации потребителям расходов на электроотопление. Разумков также заверил, что парламент готов в этом вопросе делать все, что надо.
Мы можем принять любой законопроект, но важно, чтобы он был нормально имплементирован,
– отметил председатель Рады.
И добавил, что поиск выхода из "тарифного кризиса" должен быть совместной работой.
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Тарифы на электроэнергию: основное
- Кабмин 20 января одобрил направление 1,4 миллиарда гривен на предоставление компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года. Причина – отмена отдельных пониженных тарифов некоторым категориям потребителей.
- Компенсацию могут получить жители домов с электроотопительными установками, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф; жители негазифицированных многоквартирных домов и домов, где отсутствует централизованное теплоснабжение, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на пониженный тариф; многодетные и приемные семьи, детские дома семейного типа.
- Верховная Рада 29 января внесла необходимые изменения в Государственный бюджет на 2021 год.
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