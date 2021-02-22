Шмыгаль ждет объяснений от Уруского из-за фото с Кадыровым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль требует, чтобы Олег Уруский объяснил, откуда у него фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Источник:Фейсбук Дениса Шмыгаля
Глава правительства на своей странице в Фейсбуке опубликовал соответствующий пост и просьбу объяснить происхождение такого фото.
Тем временем Верховная Рада соберется на внеочередное заседание: причина
Жду от Олега Уруского срочного объяснения,
– написал Шмыгаль.
Как известно, Олег Уруский сейчас находится в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021. Об этом он написал на собственной странице в фейсбуке и публиковал соответствующие фото. Однако среди них нет фотографий с одиозным Рамзаном Кадыровым.
Во главе украинской официальной делегации нахожусь в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники,
– писал Уруский.
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