Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль требует, чтобы Олег Уруский объяснил, откуда у него фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Глава правительства на своей странице в Фейсбуке опубликовал соответствующий пост и просьбу объяснить происхождение такого фото.

Тем временем Верховная Рада соберется на внеочередное заседание: причина

Жду от Олега Уруского срочного объяснения,

– написал Шмыгаль.

Как известно, Олег Уруский сейчас находится в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021. Об этом он написал на собственной странице в фейсбуке и публиковал соответствующие фото. Однако среди них нет фотографий с одиозным Рамзаном Кадыровым.

Во главе украинской официальной делегации нахожусь в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники,

– писал Уруский.

24 канал сейчас пытается получить комментарий от пресс-службы Дениса Шмигаля и Олега Уруского относительно этого события. Мы добавим его к этому материалу, как только получим.

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