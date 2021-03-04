Не стоит жить в иллюзиях, – Шмыгаль заявил о начале третьей волны COVID-19 в Украине
В Украине снова растет количество суточных случаев коронавируса COVID-19, это свидетельствует о том, что уже началась его третья волна. Власть продолжает искать пути борьбы с пандемией, для этого вернулись к адаптивному карантину.
Источник:"Фокус"
Год в условиях пандемии показал, что при отсутствии коллективного иммунитета наиболее эффективны ограничительные меры. Такое мнение высказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Он отметил, что только ограничение контактов, передвижений и скоплений людей помогает прервать цепочку распространения вируса. В то же время больных становится больше, когда карантин ослабляют.
Вызовы первой волны
По словам чиновника, на каждом этапе карантинных мероприятий в Украине, кроме сдерживания пандемии COVID-19, власть выполняла и другие важные задачи.
Например, введение жесткого карантина весной 2020 года позволило остановить первую волну коронавируса. Тогда основной угрозой было распространение паники среди украинцев.
Люди боялись этого вируса. Они не понимали, с чем имеют дело. Украина прошла этот период мягко по сравнению с Испанией, Италией,
– заверил Шмыгаль.
И добавил, что эти страны столкнулись с огромными потерями людей и проблемами для экономики.
Равнодушие во время второй волны
В то же время во время второй волны, которая пришла в Украину осенью 2020 года, главным врагом было равнодушие, считает Шмыгаль. "Когда людям все равно, все измученные ограничениями", – пояснил он.
"Мы регулировали вопросы адаптивным карантином, затем был карантин выходного дня, критиковали, но он дал результат. Праздники прошли без пиковых вспышек", – добавил премьер.
Уже началась третья волна – Шмыгаль
Шмыгаль подчеркнул, что благодаря локдауну в январе удалось вернуться до 2 – 3 тысяч больных ежедневно. Однако сейчас, в начале марта, снова наблюдается рост показателей.
Видим начало третьей волны, снова около 5 тысяч больных ежедневно. Мы вернулись к адаптивному карантину. Ежедневно мониторим ситуацию, усиливаем карантин в отдельных областях,
– отметил он.
И подчеркнул, что хотя принимать жесткие решения сложно, однако необходимо. Ведь не стоит жить в иллюзиях, нужно понимать, что в 2021 году и дальше придется сталкиваться с волнами пандемии.
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