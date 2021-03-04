В Украине снова растет количество суточных случаев коронавируса COVID-19, это свидетельствует о том, что уже началась его третья волна. Власть продолжает искать пути борьбы с пандемией, для этого вернулись к адаптивному карантину.

Год в условиях пандемии показал, что при отсутствии коллективного иммунитета наиболее эффективны ограничительные меры. Такое мнение высказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Обратите внимание Медики сделали все, – Шмыгаль ответил, почему из больниц выписывают зараженных пациентов

Он отметил, что только ограничение контактов, передвижений и скоплений людей помогает прервать цепочку распространения вируса. В то же время больных становится больше, когда карантин ослабляют.

Вызовы первой волны

По словам чиновника, на каждом этапе карантинных мероприятий в Украине, кроме сдерживания пандемии COVID-19, власть выполняла и другие важные задачи.

Например, введение жесткого карантина весной 2020 года позволило остановить первую волну коронавируса. Тогда основной угрозой было распространение паники среди украинцев.

Люди боялись этого вируса. Они не понимали, с чем имеют дело. Украина прошла этот период мягко по сравнению с Испанией, Италией,

– заверил Шмыгаль.

И добавил, что эти страны столкнулись с огромными потерями людей и проблемами для экономики.

Равнодушие во время второй волны

В то же время во время второй волны, которая пришла в Украину осенью 2020 года, главным врагом было равнодушие, считает Шмыгаль. "Когда людям все равно, все измученные ограничениями", – пояснил он.

"Мы регулировали вопросы адаптивным карантином, затем был карантин выходного дня, критиковали, но он дал результат. Праздники прошли без пиковых вспышек", – добавил премьер.

Уже началась третья волна – Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что благодаря локдауну в январе удалось вернуться до 2 – 3 тысяч больных ежедневно. Однако сейчас, в начале марта, снова наблюдается рост показателей.

Видим начало третьей волны, снова около 5 тысяч больных ежедневно. Мы вернулись к адаптивному карантину. Ежедневно мониторим ситуацию, усиливаем карантин в отдельных областях,

– отметил он.

И подчеркнул, что хотя принимать жесткие решения сложно, однако необходимо. Ведь не стоит жить в иллюзиях, нужно понимать, что в 2021 году и дальше придется сталкиваться с волнами пандемии.

Справка. По состоянию на 4 марта в Украине подтвердили 1 374 762 случая COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 26 591 человек. Выздоровели 1 186 873 пациенты.