Шмыгаль заявил, что тарифы на отопление и воду в Украине не будут поднимать
Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что правительство до конца отопительного сезона ввело максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр. В то же время Шмыгаль заявил, что тарифы на отопление и воду в Украине поднимать не будут.
Источник: 24 канал
Денис Шмыгаль на заседании правительства 27 января сообщил, что провел совещание с Ассоциацией городов Украины, "Нафтогазом" и руководителями городов.
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По итогам этой встречи Кабмин принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
Премьер анонсировал, что соответствующий меморандум должны доработать уже в течение текущей недели. В то же время, как подчеркнул Шмыгаль, это ограничение урегулировано законодательством Украины.
Что было раньше
- С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги.
- После этого правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 гривны за кубометр, а НКРЭКУ ограничила тарифы на транспортировку предельной ценой 1,79 гривны за кубометр.
- В ближайшее время в Украине подпишут меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду.
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