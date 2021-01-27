Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что правительство до конца отопительного сезона ввело максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр. В то же время Шмыгаль заявил, что тарифы на отопление и воду в Украине поднимать не будут.

Источник: 24 канал

Денис Шмыгаль на заседании правительства 27 января сообщил, что провел совещание с Ассоциацией городов Украины, "Нафтогазом" и руководителями городов.

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По итогам этой встречи Кабмин принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.

Премьер анонсировал, что соответствующий меморандум должны доработать уже в течение текущей недели. В то же время, как подчеркнул Шмыгаль, это ограничение урегулировано законодательством Украины.

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