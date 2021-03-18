Шмигаль встретился с Армином Лашетом – преемником Меркель во главе ХДС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с официальным визитом в Германии. 18 марта глава украинского правительства встретился с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.
Источник:Пресс-служба Кабмина
Об этом информирует пресс-служба Кабмина Украины. В правительстве подчеркнули важность партнерства с Северным Рейном – Вестфалией.
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Регион, возглавляющий Лашет, – лидер в сотрудничестве с Украиной
Именно этот регион занимает первое место среди немецких федеральных земель по объемам торговли и инвестиций с Украиной.
Мы имеем хорошие примеры сотрудничества в различных сферах. Большинство немецких инвесторов с существенным объемом капиталовложений в экономику нашего государства происходит именно из земли Северный Рейн – Вестфалия,
– отметил Шмыгаль.
На встрече Лашет и Шмигаль рассмотрели вопрос об открытии бюро земли Северный Рейн – Вестфалия в Украине. Одной из главных функций вновь созданного органа могло бы стать информирование немецких предпринимателей о возможном партнерстве с Украиной. Усилиться может сотрудничество не только в экономической, но и туристической, культурной и другой сферах, уверен украинский премьер.
Лашет заявлял, что поддерживает членство Украины в ЕС
Отметим, что Армин Лашет заменил на посту главы ХДС канцлера Ангелу Меркель. Ранее Лашет заявил о поддержке членства Украины в Евросоюзе и сохранении санкций против России.
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