Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с официальным визитом в Германии. 18 марта глава украинского правительства встретился с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом.

Об этом информирует пресс-служба Кабмина Украины. В правительстве подчеркнули важность партнерства с Северным Рейном – Вестфалией.

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Регион, возглавляющий Лашет, – лидер в сотрудничестве с Украиной

Именно этот регион занимает первое место среди немецких федеральных земель по объемам торговли и инвестиций с Украиной.

Мы имеем хорошие примеры сотрудничества в различных сферах. Большинство немецких инвесторов с существенным объемом капиталовложений в экономику нашего государства происходит именно из земли Северный Рейн – Вестфалия,

– отметил Шмыгаль.

На встрече Лашет и Шмигаль рассмотрели вопрос об открытии бюро земли Северный Рейн – Вестфалия в Украине. Одной из главных функций вновь созданного органа могло бы стать информирование немецких предпринимателей о возможном партнерстве с Украиной. Усилиться может сотрудничество не только в экономической, но и туристической, культурной и другой сферах, уверен украинский премьер.

Важно! Шмыгаль надеется на активное участие Германии в " Крымской платформе". Также премьер передал Лашету приглашение на саммит платформы в Киеве, который состоится в августе 2021 года.

Лашет заявлял, что поддерживает членство Украины в ЕС

Отметим, что Армин Лашет заменил на посту главы ХДС канцлера Ангелу Меркель. Ранее Лашет заявил о поддержке членства Украины в Евросоюзе и сохранении санкций против России.