Шмыгаль: В Украине могут ввести временные администрации в облгазах
Правительство планирует укрупнить украинские облгазы. В частности, в правительстве планируют ввести в них временные администрации.
Источник: 24 канал
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании в Верховной Раде. Он объяснил, что это значит.
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Предполагается, что ряд нововведений будет дисциплинировать рынок распределения газа. Поэтому правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта об укрупнении облгазов.
Также введение спецсчетов и временной администрации, дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать тарифы,
– отметил Шмыгаль.
Тарифы на газ
Ранее Шмыгаль также заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Не будут применять и штрафов за неуплаченные тепло и газ за январь.
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