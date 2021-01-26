Правительство планирует укрупнить украинские облгазы. В частности, в правительстве планируют ввести в них временные администрации.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании в Верховной Раде. Он объяснил, что это значит.

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Предполагается, что ряд нововведений будет дисциплинировать рынок распределения газа. Поэтому правительство совместно с парламентским комитетом инициирует принятие законопроекта об укрупнении облгазов.

Также введение спецсчетов и временной администрации, дисциплинирует рынок распределения газа и не позволит монопольно повышать тарифы,

– отметил Шмыгаль.

Тарифы на газ

Ранее Шмыгаль также заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. Не будут применять и штрафов за неуплаченные тепло и газ за январь.

Справка. Правительство установило цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр. Снижение цены состоится в феврале, поэтому платежки с новой ценой украинцы получат только в марте.