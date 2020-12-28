Денис Шмыгаль поручил в 2021 году продлить льготы и субсидии для украинцев. На это не должны повлиять пандемия коронавируса и карантинные ограничения.

Такой указ уже получили Министерство социальной политики и председателя ОГА. Об этом премьер-министр Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина, сообщает 24 канал.

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Глава правительства подчеркнул, что люди волнуются из-за оплаты коммунальных услуг во время зимнего карантина из-за пандемии коронавируса.

Поэтому прошу обеспечить оформление субсидий, несмотря на карантин. Чтобы все, кто в этом нуждается, в следующем году в полной мере смог воспользоваться данной государственной услугой,

– отметил Шмыгаль.

Министер социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Госбюджете-2021 на субсидии заложили 36,6 миллиарда гривен. Этого должно хватить для всего отопительного сезона.

Однако министерство планирует все-таки экономить деньги.

Средний размер субсидии, по словам Лазебной, составит 1600 гривен.

Обратите внимание! В 2021 году субсидии на оплату коммунальных услуг будут выдавать по новым правилам. Управление соцзащиты прекратит принимать украинцев. Заявление необходимо будет подавать по почте, на официальном сайте ведомства или в приложении "ДИЯ".