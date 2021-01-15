В Международном валютном фонде обеспокоены внедрением фиксированного тарифа на газ, потому что это государственное регулирование. Однако Денис Шмыгаль убежден, что очередной транш от МВФ Украина обязательно получит.

МВФ беспокоит госрегулирование тарифов на газ

В Украине работает миссия МВФ, которая рассматривает, влияют ли определенные решения на способность бюджета выполнять обязательства перед гражданами и партнерами. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире "Сніданку з 1 + 1".

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В частности, Фонд обеспокоен решением правительства относительно тарифов на газ, а именно внедрением государственного регулирования.

По словам Шмыгаля, это решение не влияет на способность бюджета, об этом уверяют МВФ.

В этом случае эти меры специализированные к тому, чтобы защитить украинцев от биржевых колебаний. Мы разработаем годовой продукт, который защитит граждан от непредсказуемых колебаний,

– пояснил премьер.

Шмыгаль добавил, что государство ограничило верхний предел цены в пределах рыночной, но МВФ спокойно к этому относится. "Но теперь говорит, чтобы посчитать способность нашего бюджета. Это абсолютно нормально", – отметил глава правительства.

Как это повлияет на деньги Украине от Фонда

Несмотря на это, Шмыгаль не сомневается, что Украина получит очередной транш от МВФ. "Безусловно. Я уверен", – подчеркнул он.

Напомним, 14 января Шмыгаль провел переговоры с представителями МВФ о введении в Украине государственного регулирования цен на газ.

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