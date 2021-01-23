Должны придерживаться правил, – Шмыгаль об ослаблении карантина с 25 января
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 25 января 2021 года Украина выходит из усиленного карантина. По его словам, в государстве стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.
Количество занятых койкомест снизилось до менее чем 30%. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в фейсбуке в субботу, 23 января.
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Украинцы должны соблюдать ограничения
Несмотря на ослабление карантина, граждане должны соблюдать те ограничения, которые действовали в декабре 2020 года.
Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа. Пожалуйста, берегите себя и своих близких,
– подытожил Шмыгаль.
Общенациональный карантин: какие ограничения продолжат действовать
- Заведения общественного питания (кроме доставки и заказов на вынос) будут работать с 07:00 до 23:00.
- Будет запрещено в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
- Запрещается нахождение в общественном транспорте и в общественных зданиях и сооружениях без защитной маски на лице. Находясь на улице, граждане должны иметь документы, удостоверяющие их личность.
- Запрещается проведение массовых культурных, спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек.
Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко
- По состоянию на 23 января в Украине зафиксировали 1 187 897 случаев заражения коронавирусом.
- За прошедшие сутки, 22 января, COVID-19 обнаружили у 4 928 человек, из них – 166 детей и 261 медработник.
- В госпитализации нуждались 1 862 новых больных.
- Победить смертельную болезнь удалось 13 138 людям. Умерли от инфекции 116 пациентов.
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