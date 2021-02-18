Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с послами стран Европейского Союза обсуждал "промышленный безвиз" и присоединение украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E. Он назвал это конкретными шагами дальнейшей евроинтеграции Украины.

Денис Шмыгаль и послы стран ЕС на встрече обсудили актуальные вопросы и подытожили решение седьмого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.

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На встрече обе стороны переговоров согласовали дальнейшие совместные шаги, которые помогут Украине в интеграции во внутренний рынок ЕС и углубят консолидацию между секторами.

Также премьер-министр заявил, что в Европе готовы начать консультирование для того, чтобы Украина могла войти в Зону свободной торговли.

Вакцины

Украина ожидает европейские вакцины при финансировании инициативы COVAX. Вскоре страна должна получить первую партию в 117 тысяч доз. В течение года должно поступить еще свыше 8 миллионов доз. Глава правительства отметил, что со своей стороны сделали все необходимые шаги, чтобы обеспечить украинцев эффективной вакциной.

У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его тоже ощутили. Все отмечают, что проблема одинаковая – это смещение сроков поставок вакцин,

– сказал Денис Шмыгаль.

Экономика и инвестиции

Представители Украины и ЕС обсудили условия привлечения инвестиций. Глава правительства отметил, что Кабмин уже принял ряд решений и наделил полномочиями сопровождения инвесторов компании UkraineInvest. Он также рассказал коллегам о ряде благоприятных условий:

Мы много работаем над тем, чтобы условия для инвесторов становились более благоприятными. Начиная от действия City, завершая введением в энергетике RAB-тарифов. Это абсолютно европейский инструмент, призванный удешевить подключение инвесторов к энергосетям, что было одним из самых низких показателей Украины в рейтинге Doing Business,

– отметил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины заявил, что среди первоочередных задач правительства на 2021 год – завершение земельной реформы. Также государство планирует привлечь до 12 миллиардов гривен от продажи объектов большой приватизации.

О чем уже договорился Шмыгаль