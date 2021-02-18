Промышленный безвиз, дефицит вакцин и евроинтеграция: основное из встречи Шмыгаля с послами ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с послами стран Европейского Союза обсуждал "промышленный безвиз" и присоединение украинской энергосистемы к европейской сети ENTSO-E. Он назвал это конкретными шагами дальнейшей евроинтеграции Украины.
Источник:Кабмин
Денис Шмыгаль и послы стран ЕС на встрече обсудили актуальные вопросы и подытожили решение седьмого заседания Совета ассоциации Украина – ЕС.
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На встрече обе стороны переговоров согласовали дальнейшие совместные шаги, которые помогут Украине в интеграции во внутренний рынок ЕС и углубят консолидацию между секторами.
Также премьер-министр заявил, что в Европе готовы начать консультирование для того, чтобы Украина могла войти в Зону свободной торговли.
Вакцины
Украина ожидает европейские вакцины при финансировании инициативы COVAX. Вскоре страна должна получить первую партию в 117 тысяч доз. В течение года должно поступить еще свыше 8 миллионов доз. Глава правительства отметил, что со своей стороны сделали все необходимые шаги, чтобы обеспечить украинцев эффективной вакциной.
У нас заключено достаточно контрактов с производителями, чтобы все желающие могли вакцинироваться, и уплачены соответствующие средства. К сожалению, сегодня наблюдается дефицит вакцин, и страны Европейского Союза его тоже ощутили. Все отмечают, что проблема одинаковая – это смещение сроков поставок вакцин,
– сказал Денис Шмыгаль.
Экономика и инвестиции
Представители Украины и ЕС обсудили условия привлечения инвестиций. Глава правительства отметил, что Кабмин уже принял ряд решений и наделил полномочиями сопровождения инвесторов компании UkraineInvest. Он также рассказал коллегам о ряде благоприятных условий:
Мы много работаем над тем, чтобы условия для инвесторов становились более благоприятными. Начиная от действия City, завершая введением в энергетике RAB-тарифов. Это абсолютно европейский инструмент, призванный удешевить подключение инвесторов к энергосетям, что было одним из самых низких показателей Украины в рейтинге Doing Business,
– отметил Шмыгаль.
Премьер-министр Украины заявил, что среди первоочередных задач правительства на 2021 год – завершение земельной реформы. Также государство планирует привлечь до 12 миллиардов гривен от продажи объектов большой приватизации.
О чем уже договорился Шмыгаль
- ЕС пообещал помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам и выразил надежду о том, что вскоре украинцы смогут путешествовать по Европе.
- Украина в свою очередь должна продолжить реформу судебной системы и восстановить систему электронного декларирования.
- Свободное небо: в ЕС готовят соглашение о совместном авиационном пространстве.
- Послы ЕС в очередной раз подтвердили приверженность территориальной целостности Украины. На встрече обсудили Нормандский формат, Трехстороннюю контактную группу и Минские договоренности.
- Дополнительно представители Совета Европы обратили внимание на ухудшение ситуации с правами людей на оккупированном полуострове Крым.
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