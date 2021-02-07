Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax. По его словам, поставки лекарств начнется уже в феврале.

Глава правительства отметил, что обе вакцины доказали свою безопасность и эффективность. AstraZeneca уже получила разрешение на использование в ЕС, а Novavax подтвердил действенность даже против новых штаммов коронавируса.

Читайте также Китай одобрил широкое использование вакцины Sinovac: препарат заказала Украина

Он подчеркнул, что сейчас американская вакцина заканчивает базовые исследования для сертификации в США, Великобритании и Евросоюзе.

Вакцинация – это наш билет для возвращения к привычной жизни: к путешествиям, к привычным походам в кино, к фестивалям и ярмаркам. Последние исследования в Израиле показали, что массовое вакцинирование способно обуздать распространение коронавируса. Вакцинация будет добровольной,

– отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее Украина преодолеет пандемию COVID-19.

Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech

Глава правительства также подтвердил, что в ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech в рамках инициативы COVAX для начала вакцинации наших медиков.

По этой же программе в феврале – марте начнется поставка от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Есть договоренность о поставках 1,9 миллиона доз вакцины Sinovac Biotech.

Денис Шмыгаль добавил, что этого количества вполне достаточно для прохождения первых этапов иммунизации населения в соответствии с Национальным планом.

Вакцинация в Украине: коротко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля. Однако в случае форс-мажорных обстоятельств дату могут сместить на более позднее время.

Правительство подготовило план компании вакцинации населения. "Дорожная карта" состоит из 5 этапов.

Сначала украинцев будут прививать препаратом от Pfizer-BioNTech.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала