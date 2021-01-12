Премьер Денис Шмыгаль провел совещание с главой Минэнерго Юрием Витренко и главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. Говорили о ситуации с тарифами для населения.

Вторник и Коболев представили планы, которые приведут к снижению платежек для людей. Об этом заявил Шмыгаль в Телеграме.

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На встрече также присутствовали народные депутаты фракции "Слуга народа". Премьер поблагодарил их за встречу и совместную работу.

Основная тема разговора – это ситуация с тарифами для населения. Прежде всего с тарифами на газ и его доставку. Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек,

– написал Шмыгаль.

Ранее в Минэнерго предложили применить такую ​​схему: цену для населения сформировать суммой цены газа на европейском газовом хабе и минимальной наценки поставщиков. И именно эту цену зафиксировать на год.

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Что известно о повышении тарифов на газ

1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.

Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов.

11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов.

Больше о протестах против повышения тарифов, состоявшихся 12 января – читайте тут.