Денис Шмыгаль призвал потребителей газа в Украине заключать контракты с "Нафтогазом". По словам премьера, государственная компания продает газ по значительно более дешевым ценам.

Об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос нардепов, сообщает 24 канал.

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Премьер также напомнил, что цены на поставки газа в 2020 году перешли к рыночным отношениям.

Каждый потребитель в Украине сегодня имеет право выбрать поставщика. Цена НАК "Нафтогаз" – государственной компании – на 2 и более тысяч гривен меньше, чем цена поставки, например, в соответствующих облэнерго,

– подчеркнул Шмыгаль.

Он призвал людей анализировать, смотреть, где цены на газ являются рыночными, а также заключать контракты с государственной компанией.

Что было раньше

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обещает не повышать цену газа для населения на декабрь.

Цена в декабре останется на уровне ноября и составит: 6,33 гривны за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный" и 6,45 гривны за кубометр с НДС в рамках тарифа "Летний".

Какая цена у разных поставщиков в декабре – читайте в материале 24 канала.