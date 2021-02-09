Украина хочет согласовать с Евросоюзом конкретные временные рамки, чтобы запустить процесс достижения целей Соглашения об ассоциации. Ее имплементация будет способствовать "сшиванию экономик" обеих сторон.

Об этом 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль общался с Шарлем Мишелем, президентом Европейского Совета. Украинский чиновник находится в Брюсселе в рамках рабочего визита.

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Заметим, что заседание Совета ассоциации Украина – ЕС состоится в четверг, 11 февраля. Шмыгаль надеется, что оно будет способствовать дальнейшему развитию экономической интеграции Украины в ЕС.

Мы рассматриваем Соглашение об ассоциации как инструмент интеграции Украины в ЕС, а работу по ее имплементации – как основу для тесного сшиванию наших экономик и рынков,

– подчеркнул он.

Прежде всего украинская сторона хочет начать диалог по обновлению параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Это обеспечит развитие двусторонней торговли.

Также Шмыгаль отметил важность начала официального диалога с ЕС по "зеленой" трансформации Украины и согласования политики с Европейским зеленым курсом.

Справка. Европейский зеленый курс – так называют политические инициативы, которые Европейская комиссия выдвинула, чтобы климат Европы стал нейтральным до 2050 года.

Шмыгаль выразил благодарность ЕС

Украинский премьер отметил, что Украина рассчитывает на активное участие Евросоюза в учредительном саммите "Крымской платформы". Его планируют провести в августе 2021 года в Киеве.

Также Шмыгаль поблагодарил Евросоюз за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за последовательную политику в отношении санкций против России.

Чиновник также от имени президента Зеленского пригласил президента Европейского Совета в Украину. Мишель согласился на это предложение.

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