Шмыгаль и президент Евросовета обсудили ассоциацию Украины с ЕС: детали
Украина хочет согласовать с Евросоюзом конкретные временные рамки, чтобы запустить процесс достижения целей Соглашения об ассоциации. Ее имплементация будет способствовать "сшиванию экономик" обеих сторон.
Источник:Кабмин
Об этом 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль общался с Шарлем Мишелем, президентом Европейского Совета. Украинский чиновник находится в Брюсселе в рамках рабочего визита.
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Заметим, что заседание Совета ассоциации Украина – ЕС состоится в четверг, 11 февраля. Шмыгаль надеется, что оно будет способствовать дальнейшему развитию экономической интеграции Украины в ЕС.
Мы рассматриваем Соглашение об ассоциации как инструмент интеграции Украины в ЕС, а работу по ее имплементации – как основу для тесного сшиванию наших экономик и рынков,
– подчеркнул он.
Прежде всего украинская сторона хочет начать диалог по обновлению параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Это обеспечит развитие двусторонней торговли.
Также Шмыгаль отметил важность начала официального диалога с ЕС по "зеленой" трансформации Украины и согласования политики с Европейским зеленым курсом.
Шмыгаль выразил благодарность ЕС
Украинский премьер отметил, что Украина рассчитывает на активное участие Евросоюза в учредительном саммите "Крымской платформы". Его планируют провести в августе 2021 года в Киеве.
Также Шмыгаль поблагодарил Евросоюз за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за последовательную политику в отношении санкций против России.
Чиновник также от имени президента Зеленского пригласил президента Европейского Совета в Украину. Мишель согласился на это предложение.
Соглашение об ассоциации пересмотрят
- Всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС состоится уже в 2021 году.
- Евросоюз хочет, в частности, углубить сотрудничество с Украиной в цифровой и экологической сферах.
- Кроме этого, говорится и о подписании в короткие сроки соглашения об Общем авиационном пространстве.
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