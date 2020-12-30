Премьер Денис Шмыгаль поздравил украинцев с грядущими зимними праздниками. Он пожелал людям счастья, согласия и мирного неба над головой.

В праздничное время особенно ценится домашний уют. Об этом премьер-министр Украины Шмыгаль заявил в своем видеообращении, опубликованном на фейсбук-странице.

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Мы ждем зимних праздников, чтобы разделить радость с родными людьми и загадать заветное желание,

– отметил Шмыгаль.

Что еще сказал премьер-министр

В это время необходимо поблагодарить тех, кто оберегают Украину на фронте, спасают жизни в больницах, учат детей в школах и защищают нас от опасности.

В 2021 году Украина отмечает 30 День Независимости.

Каждый из нас играет важную роль, чтобы изменить Украину к лучшему.

Пусть вера в воплощение заветных желаний предоставляет каждому сил и вдохновения на новые свершения в 2021 году.

Шмыгаль поздравляет украинцев: смотрите видео