Заветное желание: как Шмыгаль поздравил украинцев с новогодними праздниками – видео
Премьер Денис Шмыгаль поздравил украинцев с грядущими зимними праздниками. Он пожелал людям счастья, согласия и мирного неба над головой.
В праздничное время особенно ценится домашний уют. Об этом премьер-министр Украины Шмыгаль заявил в своем видеообращении, опубликованном на фейсбук-странице.
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Мы ждем зимних праздников, чтобы разделить радость с родными людьми и загадать заветное желание,
– отметил Шмыгаль.
Что еще сказал премьер-министр
- В это время необходимо поблагодарить тех, кто оберегают Украину на фронте, спасают жизни в больницах, учат детей в школах и защищают нас от опасности.
- В 2021 году Украина отмечает 30 День Независимости.
- Каждый из нас играет важную роль, чтобы изменить Украину к лучшему.
- Пусть вера в воплощение заветных желаний предоставляет каждому сил и вдохновения на новые свершения в 2021 году.
Шмыгаль поздравляет украинцев: смотрите видео
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