Шмыгаль поручил сформировать механизмы назначения субсидий: детали
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизмы субсидирования для украинцев. Это поможет людям, которые отапливают дома электроэнергией.
Из-за увеличения тарифов в Украине вырастут субсидийные выплаты. Об этом премьер-министр сообщил в телеграм.
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По его словам, сейчас в Украине 3,1 миллиона домашних хозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг.
Средний размер начислений составляет более 1 600 гривен,
– подчеркнул премьер-министр.
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Шмыгаль заявил, что доступ для получения таких субсидий упростили. По его словам, теперь это можно сделать онлайн, с помощью почты или офлайн.
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Премьер-министр также добавил, что в Украине увеличили количество людей, для которых автоматически переназначают субсидию. Это происходит без комиссий и проверок.
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