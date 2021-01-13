Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов и Министерству социальной политики сформировать механизмы субсидирования для украинцев. Это поможет людям, которые отапливают дома электроэнергией.

Из-за увеличения тарифов в Украине вырастут субсидийные выплаты. Об этом премьер-министр сообщил в телеграм.

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По его словам, сейчас в Украине 3,1 миллиона домашних хозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг.

Средний размер начислений составляет более 1 600 гривен,

– подчеркнул премьер-министр.

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Шмыгаль заявил, что доступ для получения таких субсидий упростили. По его словам, теперь это можно сделать онлайн, с помощью почты или офлайн.

Справка. В Украине упростили процедуру оформления субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина. Теперь украинцы могут подать заявления на получение субсидии не выходя из дома. Как это сделать – читайте по ссылке.

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Премьер-министр также добавил, что в Украине увеличили количество людей, для которых автоматически переназначают субсидию. Это происходит без комиссий и проверок.