В декабре 2020 года реальные зарплаты украинцев выросли на 10%, уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль. А достичь европейского уровня – как в Словакии или Польше – они смогут до 2030 года.

Источник: фейсбук Дениса Шмыгаля

Глава Кабинета Министров в фейсбуке 30 января отчитался об экономических достижениях правительства за прошедшую неделю. А также назвал одну из своих приоритетных задач.

Читайте также Зарплаты в госкомпаниях рассекретят: Рада сделала первый шаг

Когда в Украине зарплаты будут на уровне европейских

По словам Дениса Шмыгаля, в декабре 2020 года реальные зарплаты граждан Украины выросли на 10% – до 14 200 гривен. Это если сравнивать их с зарплатами декабря 2019.

Государственная служба статистики обнародовала примерно ту же цифру – 14 179 гривен. Но с учетом инфляции в декабре 2020 года зарплата в Украине была выше только на 0,1% по сравнению с декабрем 2019 года.

Важнейшая задача, которую ставит правительство – это до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии,

– заявил премьер-министр.

Стоит заметить, что средняя зарплата в Украине в эквиваленте составляет 416 евро. По данным портала Eurostat , в Словакии это – 1258 евро, а в Польше – 1114.