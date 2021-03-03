Шмыгаль получил предписание из-за увольнения обличителя коррупции: что это значит
В НАПК внесли предписание премьер-министру Денису Шмыгалю из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Говорится об увольнении из "Энергоатома" обличителя коррупции Олега Полищука.
Источник:НАПК
Соответствующий документ уже подписал глава НАПК Александр Новиков. Кроме этого, еще одно предписание получил и.о. президента этого госпредприятия Петр Котин.
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О чем говорится в документе
Руководитель "Энергоатома" подписал приказы об отстранении от должности, дисциплинарной ответственности и увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука.
В предписании есть требование отменить эти незаконные приказы и восстановить уполномоченного в должности. Ведь такое увольнение по инициативе руководства нужно было согласовывать с НАПК.
- В то же время Агентство не получило соответствующий запрос от руководства "Энергоатома".
- Кроме этого, госпредприятие не уведомило НАПК об увольнении в установленные законом сроки.
- Предписание внесли Шмыгалю, поскольку функции по управлению "Энергоатомом" осуществляет Кабмин.
- НАПК требует, чтобы провели служебное расследование и привлекли виновных к ответственности.
- О выполнении этого предписания нужно сообщить НАПК в течение 10 рабочих дней.
Отметим, что предписание – это обязательное для исполнения письменное требование должностного лица контролирующего органа предпринимателю относительно устранения нарушений требований законодательства.
Почему увольнение Полищука – незаконное
Как отметили в НАПК, перед увольнением Полищук сообщил НАБУ о признаках уголовного коррупционного правонарушения со стороны должностных лиц предприятия. После этого получил статус обличителя.
Национальное агентство по предупреждению коррупции уже направило руководству "Энергоатома" запросы, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Однако там их выполнять отказались.
Предписание Шмыгалю из-за увольнения Полищука: официальные документы
Глава НАПК надеется, что благодаря таким предписаниям и публичной огласке руководители учреждений будут понимать, что поддержка обличителей коррупции – в их интересах.
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