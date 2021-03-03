В НАПК внесли предписание премьер-министру Денису Шмыгалю из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Говорится об увольнении из "Энергоатома" обличителя коррупции Олега Полищука.

Соответствующий документ уже подписал глава НАПК Александр Новиков. Кроме этого, еще одно предписание получил и.о. президента этого госпредприятия Петр Котин.

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О чем говорится в документе

Руководитель "Энергоатома" подписал приказы об отстранении от должности, дисциплинарной ответственности и увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука.

В предписании есть требование отменить эти незаконные приказы и восстановить уполномоченного в должности. Ведь такое увольнение по инициативе руководства нужно было согласовывать с НАПК.

В то же время Агентство не получило соответствующий запрос от руководства "Энергоатома".

Кроме этого, госпредприятие не уведомило НАПК об увольнении в установленные законом сроки.

Предписание внесли Шмыгалю, поскольку функции по управлению "Энергоатомом" осуществляет Кабмин.

НАПК требует, чтобы провели служебное расследование и привлекли виновных к ответственности.

О выполнении этого предписания нужно сообщить НАПК в течение 10 рабочих дней.

Отметим, что предписание – это обязательное для исполнения письменное требование должностного лица контролирующего органа предпринимателю относительно устранения нарушений требований законодательства.

Почему увольнение Полищука – незаконное

Как отметили в НАПК, перед увольнением Полищук сообщил НАБУ о признаках уголовного коррупционного правонарушения со стороны должностных лиц предприятия. После этого получил статус обличителя.

Важно! Закон запрещает увольнять или привлекать к дисциплинарной ответственности обличителя за сообщения о возможных фактах коррупции.

Национальное агентство по предупреждению коррупции уже направило руководству "Энергоатома" запросы, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Однако там их выполнять отказались.

Предписание Шмыгалю из-за увольнения Полищука: официальные документы

Глава НАПК надеется, что благодаря таким предписаниям и публичной огласке руководители учреждений будут понимать, что поддержка обличителей коррупции – в их интересах.