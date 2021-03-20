По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина может вернуть Донбасс только политико-дипломатическим путем. Других способов прекратить конфликт на востоке Украины, считает глава правительства, нет.

Об этом Шмыгаль сообщил в интервью изданию Bild во время визита в Германию. Прежде всего Украина хочет позаботиться о возвращении тех украинских граждан, которые вынужденно попали под российскую оккупацию.

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Нужно идти по пути дипломатических переговоров, – Шмигаль

На сегодня Украина не видит другого пути решения этого военного конфликта, чем дипломатический путь переговоров, в том числе в нормандском формате. Президент Владимир Зеленский прилагает для этого все усилия,

– рассказал глава правительства.

Украина предложила план по Донбассу

Отметим, что недавно Украина вместе с Францией и Германией предложила план по урегулированию ситуации на Донбассе. Однако советник главы Кремля Дмитрий Козак заявил, что этот документ – миф и вроде бы россияне его и не видели.

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Россия получила проект документа, – Кравчук

Такой цинизм Москвы возмутил главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Он заверил, что проект плана направили российской стороне. О чем именно говорится в плане – пока неизвестно.