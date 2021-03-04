Медики сделали все, – Шмыгаль ответил, почему из больниц выписывают зараженных пациентов
Денис Шмыгаль пояснил, что зараженных коронавирусом пациентов иногда выписывают из больниц, чтобы освободить место для тяжелых больных. В то же время медики несут ответственность за каждого выписанного пациента и делают все, чтобы они выздоровели.
Источник:"Фокус"
Премьер-министр Шмыгаль напомнил: вирус распространяется не всегда равномерно.
Актуально Уже 100 тысяч украинцев записались на вакцинацию против коронавируса
Если сообщают, что в Украине занята лишь треть кислородных коек, это может означать, что в "красных" регионах они заполнены на 100%.
Если же медики не видят угрозы жизни зараженного пациента, они выписывают его, чтобы освободить место для инфицированных, которые не выживут без кислорода.
Однако больницы несут ответственность за всех выписанных пациентов с COVID-19.
Если же для облегчения ситуации или реабилитации в домашних условиях необходим кислород и в этом помогают волонтеры, низко кланяюсь. Но это не значит, что медики не сделали все, чтобы спасти человека,
– подчеркнул Шмыгаль.
Что происходит с COVID-19 в Украине
- За сутки 4 марта в Украине впервые за длительное время обнаружили более 10 тысяч зараженных.
- Кроме того, по данным СМИ, на Ивано-Франковщине обнаружили первых инфицированных британским штаммом COVID-19.
- Тем временем украинские медики призывают людей не пренебрегать и вакцинироваться. Для этого в сети даже начали флешмоб #ялікарявакцинуюсь.
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