Денис Шмыгаль пояснил, что зараженных коронавирусом пациентов иногда выписывают из больниц, чтобы освободить место для тяжелых больных. В то же время медики несут ответственность за каждого выписанного пациента и делают все, чтобы они выздоровели.

Премьер-министр Шмыгаль напомнил: вирус распространяется не всегда равномерно.

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Если сообщают, что в Украине занята лишь треть кислородных коек, это может означать, что в "красных" регионах они заполнены на 100%.

Если же медики не видят угрозы жизни зараженного пациента, они выписывают его, чтобы освободить место для инфицированных, которые не выживут без кислорода.

Однако больницы несут ответственность за всех выписанных пациентов с COVID-19.

Если же для облегчения ситуации или реабилитации в домашних условиях необходим кислород и в этом помогают волонтеры, низко кланяюсь. Но это не значит, что медики не сделали все, чтобы спасти человека,

– подчеркнул Шмыгаль.

Что происходит с COVID-19 в Украине