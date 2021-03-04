Денис Шмыгаль 4 марта 2020 года возглавил новое правительство, заменив Алексея Гончарука. За этот год в Украине произошел ряд политических и социально-экономических изменений.

Следовательно, после года на посту Денис Шмыгаль пообщался с журналистами. В фокусе тем, которые обсудили, была и пандемия, и тарифы, и назначение Витренко на должность министра энергетики.

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Жесткий локдаун на подходе

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин и разделение на цветные зоны. В худшей ситуации с применением красной зоны только три области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская. Однако в зоне риска находятся Винницкая, Закарпатская и Тернопольская области, а также ряд регионов оранжевой зоны.

Чем больше их будет – тем больше вероятность того, что жесткий локдаун, который был в Украине в январе и в прошлом году весной, вернется, рассказал премьер.

Это означает, что на подходе может быть жесткий локдаун. Когда большинство областей будет в красной зоне, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауну, который Украина уже проходила,

– подчеркнул Шмыгаль.

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Вакцинация в Украине

Тема прививки от коронавируса на отчетной конференции Шмигаля звучала чаще всего. Зашла речь и о паспортах для вакцинированных, и поставках препаратов и о том, когда сам Шмигаль наконец привьется.

Этапы вакцинации не будут менять

Денис Шмигаль заверил, что нормы вакцинации в Украине не будут менять: останутся 4 этапа. Он отмечает, что распределение на этапы в Украине соответствует европейскому. Однако могут и изменить порядок прививки: например, добавить в определенную группу священников и журналистов.

Есть идеи вакцинировать, подвинуть по приоритетности, возможно, журналистов. На Всеукраинском совете церквей советовали выше поднять в этапности священнослужителей, потому что у них высокая контактность с людьми,

– заметил премьер.



Этапы вакцинации в Украине / инфографика 24 канала

Паспорта вакцинации

Денис Шмигаль считает лучшим вариантом создать электронную верификацию вакцинированной особы. То есть, QR-код, который можно будет проверить, просмотрев данные из государственного реестра. Ведь бумага, даже с голограммой – вещь не надежная, заявил премьер.

Это можно называть "паспорт вакцинации", как угодно. Идут дискуссии, как правильно это идентифицировать в Европе и мире,

– сказал Шмыгаль.

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Новые соглашения с производителями

Поскольку, количество вакцин против коронавируса в мире увеличивается, появляются новые и усовершенствованные. Поэтому, заявил Шмигаль, Украина следит за потенциальными кандидатами и подписывает новые договоры о поставках.

Шмигаль тоже будет прививаться

Премьер утвердительно ответил: когда придет очередь, тоже будет вакцинироваться. Он поддерживает и Владимира Зеленского и Максима Степанова в том ключе, что чиновники должны личным примером показывать необходимость прививки.

Об отставке Степанова

Денис Шмыгаль назвал министра здравоохранения Максима Степанова антикризисным менеджером. Он, по мнению главы правительства, хорошо делает свою работу и не заслуживает отставки. Более того, приравнял его действия к работе медиков, борющихся с коронавирусом.

Он работает, делает свою работу, а критика звучит в адрес многих министров, в частности в адрес министров здравоохранения в каждой стране мира. Потому что сегодня критическая и кризисная ситуация связана с пандемией,

– заявил Шмыгаль.

Больше о том, в чем обвиняют министра Степанова, советуем посмотреть по этой ссылке.

Работа с МВФ

Денис Шмигаль рассказал, что во время работы миссии МВФ в Украине удалось проработать все вопросы. Сейчас сотрудничество с фондом не заморожено, и есть 5 приоритетов. По словам премьер-министра Шмыгаля, среди них: завершение верхнего ограничения цены на газ и согласования макропоказателей 2022 и 2023 годов.

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Ключевые вопросы, которые должна наладить Украина:

судебная реформа, закон О Высшем совете правосудия;

закон об усилении уголовной ответственности за ненадлежащее декларирование;

закон О Национальном антикоррупционном бюро Украины, о назначении руководителя и легитимизация.

Напомним. В феврале 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине, так и не достигнув договоренностей по выделению новых траншей. По словам постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана, нашему государству нужен "больший прогресс".

Тарифы на электроэнергию

Вскоре, 31 марта, заканчивается действие тарифа на электроэнергию для населения, который в конце 2020 года ввело правительство. Поэтому встал вопрос о том, будет ли правительство повышать или снижать цену на свет для бытовых потребителей.

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Денис Шмыгаль ответил: скорее всего тариф не изменится и будет 1, 68 гривны за киловатт-час. Этот вопрос еще обсуждают в Министерстве энергетики, о решении будет известно позже.

Изменения цены в апреле не будет: однако это не значит, что их не будет в будущем.

Назначение Витренко министром

Шмигаль отметил: ждет назначения министра энергетики Верховной Радой. Тогда работу отрасли стабилизируют и наведут порядок. В частности, чтобы убрать дисбалансы в отрасли, при которых могут появляться задолженности перед поставщиками электроэнергии.

Относительно того, кого видит на этом посту, Шмигаль ответил – Юрия Витренко.

Я буду рад назначить стабильного министра энергетики в правительство, это надо сделать. Кандидатура Витренко наилучшая,

– ответил журналистам Шмыгаль.

Напомним. Рада дважды голосовала за назначение бывшего главу "Нафтогаза" Юрия Витренко министром энергетики. Однако дважды решение не приняли. Впервые голосование состоялось 17 декабря, второй раз – 28 января. Есть информация, что рассматривать назначение Витренко будут еще и в третий раз.

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