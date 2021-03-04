Шмигаль объяснил, состоятся ли довыборы на "красной" Ивано-Франковщине
Денис Шмигаль заявил, что пока нет причины для отмены, или переноса довыборов на округе №87 Ивано-Франковской области. Однако, если причины возникнут, то "такую возможность будут рассматривать".
Источник:24 канал
Что заявил Шмыгаль
Окончательное решение о проведении промежуточных выборов народных депутатов на Ивано-Франковщине будут одобрять эпидемиологи и врачи. Об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции по итогам года работы правительства.
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"Конечно, эпидемиологи будут одобрять решение, когда придет время. Конечное решение за врачами и профессионалами, они должны сказать конечное слово тогда, когда мы подойдем к выборам", – подчеркнул чиновник.
Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня причин переноса довыборов на Буковине нет.
Угроз проведению или причин, чтобы их не проводить, нет. Если они будут возникать, профессионально будут об этом говорить. Мы будем рассматривать такую возможность (перенос выборов – 24 канал),
– пояснил Шмыгаль.
Кстати, он отметил, что после проведения выборов в октябре 2020 года вспышек заболевания коронавируса в Украине не было.
Что известно о довыборах на Ивано-Франковщине
Довыборы на округе №87 состоятся потому, что нардеп Андрей Зиновьевич сложил свои полномочия и стал мэром Надворной. 2 марта ЦИК зарегистрировала 15 кандидатов в народные депутаты. Голосование назначили на 28 марта.
Однако эпидемиологическая ситуация в Ивано-Франковской области сложная. Мэр города уже обратился к властям за помощью. Чиновник просит больше доз вакцины и дополнительные койкоместа.
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