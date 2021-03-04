Денис Шмигаль заявил, что пока нет причины для отмены, или переноса довыборов на округе №87 Ивано-Франковской области. Однако, если причины возникнут, то "такую возможность будут рассматривать".

Что заявил Шмыгаль

Окончательное решение о проведении промежуточных выборов народных депутатов на Ивано-Франковщине будут одобрять эпидемиологи и врачи. Об этом премьер-министр сказал на пресс-конференции по итогам года работы правительства.

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"Конечно, эпидемиологи будут одобрять решение, когда придет время. Конечное решение за врачами и профессионалами, они должны сказать конечное слово тогда, когда мы подойдем к выборам", – подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что по состоянию на сегодня причин переноса довыборов на Буковине нет.

Угроз проведению или причин, чтобы их не проводить, нет. Если они будут возникать, профессионально будут об этом говорить. Мы будем рассматривать такую возможность (перенос выборов – 24 канал),

– пояснил Шмыгаль.

Кстати, он отметил, что после проведения выборов в октябре 2020 года вспышек заболевания коронавируса в Украине не было.