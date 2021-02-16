У членов Североатлантического альянса есть разные позиции относительно вступления Украины в НАТО при наличии оккупированных территорий. Однако это не должно создавать помех.

Наличие открытой агрессии против Украины и оккупированных территорий вызывают дискуссии внутри НАТО. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Что говорит Шмыгаль

По словам премьера, эти политические дискуссии никогда не прекращались.

Отдельные члены НАТО могут выражать разные позиции. Но они не создадут препятствий, когда мы будем готовы зайти в НАТО,

– подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, чиновник добавил, что армия, флот и военно-воздушные силы Украины способны защитить Украину с НАТО и без него. Шмыгаль добавил, что высокие стандарты войска позволяют сохранить суверенитет и территориальную целостность.

Когда Украина может присоединиться к НАТО

По словам Шмыгаля, ключевой вопрос – это переход украинского войска к стандартам Альянса. Когда государство будет готово подтвердить полный переход, сразу встанет вопрос о присоединении к НАТО.

Обратите внимание! Накануне Шмыгаль ездил в Брюссель, где встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний подчеркнул, что чем ближе Украина к стандартам НАТО, тем ближе она и к членству.