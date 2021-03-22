Шмыгаль о вступлении Украины в Евросоюз: Не вижу принципиальных препятствий
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина готова стать членом Евросоюза и стремится к этому как можно быстрее. И подчеркнул, что не видит никаких препятствий для этого с европейской стороны.
Источник:Handelsblatt
Глава правительства отметил, что решающим для вступления в ЕС будет прогресс в проведении реформ. В частности, Украина должна достичь европейских стандартов в борьбе против коррупции и в правосудии.
Ранее Членство Украины в ЕС выгодно не только нам, – Шмыгаль
Есть 2 причины, почему мы до сих пор не в ЕС, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль назвал 2 причины, из-за которых Украина до сих пор не является членом Европейского Союза:
- мы все еще работаем над европейским стандартам, но уверены, что достигнем значительного прогресса, в частности, благодаря диджитализации;
- в Евросоюзе также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению союза.
Премьер подчеркнул, что не видит принципиальных препятствий с европейской стороны относительно членства Украины в ЕС.
Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран,
– рассказал он.
И добавил, Украины интенсивно работает над этим. Также наше государство проводит переговоры с Брюсселем по Соглашению об Общем авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.
"Мы приближаемся к Европе шаг за шагом", – отметил глава Кабинета Министров.
Про евроскептицизм в других странах
Сейчас многие страны скептически относятся к членству в Европейском Союзе. Например, в Польше и Венгрии продвигается так называемый евроскептицизм.
Денис Шмыгаль заявил, что не хочет вмешиваться во внутриполитические дискуссии этих стран.
Я могу только говорить о своей стране и заверить, что большинство украинцев восхищаются Европой. Они отождествляют себя с европейцами,
– прокомментировал премьер-министр Украины.
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