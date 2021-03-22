Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Украина готова стать членом Евросоюза и стремится к этому как можно быстрее. И подчеркнул, что не видит никаких препятствий для этого с европейской стороны.

Глава правительства отметил, что решающим для вступления в ЕС будет прогресс в проведении реформ. В частности, Украина должна достичь европейских стандартов в борьбе против коррупции и в правосудии.

Ранее Членство Украины в ЕС выгодно не только нам, – Шмыгаль

Есть 2 причины, почему мы до сих пор не в ЕС, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль назвал 2 причины, из-за которых Украина до сих пор не является членом Европейского Союза:

мы все еще работаем над европейским стандартам, но уверены, что достигнем значительного прогресса, в частности, благодаря диджитализации;

в Евросоюзе также есть страны, которые скептически относятся к дальнейшему расширению союза.

Премьер подчеркнул, что не видит принципиальных препятствий с европейской стороны относительно членства Украины в ЕС.

Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран,

– рассказал он.

И добавил, Украины интенсивно работает над этим. Также наше государство проводит переговоры с Брюсселем по Соглашению об Общем авиационном пространстве и общих стандартах энергетического рынка.

"Мы приближаемся к Европе шаг за шагом", – отметил глава Кабинета Министров.

Про евроскептицизм в других странах

Сейчас многие страны скептически относятся к членству в Европейском Союзе. Например, в Польше и Венгрии продвигается так называемый евроскептицизм.

Денис Шмыгаль заявил, что не хочет вмешиваться во внутриполитические дискуссии этих стран.

Я могу только говорить о своей стране и заверить, что большинство украинцев восхищаются Европой. Они отождествляют себя с европейцами,

– прокомментировал премьер-министр Украины.

Обратите внимание! 18 марта Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа подписали Совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Она предусматривает поддержку при подаче заявки на членство в Евросоюзе.