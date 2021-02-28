В начале февраля премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Брюссель. Серьезный визит получил курьезное окраску из-за невероятного сходства украинского главы и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Соцсеть заполонили многочисленные мемы и фотожабы на "братьев-близнецов". Ситуацию прокомментировал и сам Шмыгаль.

Шмыгаль признался, что внешнее сходство с Шарлем Мишелем – таки есть. Однако в жизни они с гловой Евросовета – совершенно разные.

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Шмыгаль говорит, что с Мишелем – похож по духу

В жизни мы совсем не похожи, никаких курьезов не вижу. Есть схожие элементы, я уже говорил. В очках, с бородой, лысые и маска,

– объяснил Шмыгаль.

Также, отметил украинский премьер, с Мишелем они – похожи по духу, ведь оба – проевропейские политики.

Интересно! Шмыгаль отметил, что во время встречи с председателем Евросовета, они даже не затрагивали тему собственной сходства, были более важные вопросы для обсуждения.

Уже 2 марта Шарль Мишель прибудет в Украину

Отметим, что уже 2 марта Шарль Мишель прибудет в Украину – в рамках путешествия по странам Восточного партнерства. Председатель Европейского совета планирует посетить Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским. На украинской территории Мишель пробудет два дня.