Достройка "Северного потока-2" в обмен на помощь Украине: Шмыгаль отреагировал на заявления
Недавно СМИ Германии сообщили, что правительство обещает помогать Украине в обмен на отмену санкций США против "Северного потока-2". Денис Шмыгаль говорит, что Германия действительно помогает Украине, но это не касается трубопровода.
Источник:24 канал
Такое заявление Шмыгаль сделал в Берлине на Четвертом украинско-немецком экономическом форуме. Глава правительства отметил: санкции и "зеленый курс" между собой не связаны.
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Сотрудничество Украины и Германии
Германия помогает Украине в вопросах, связанных с зеленой энергетикой. Это одна сторона сотрудничества. Другое дело – геополитические вопросы по "Северному потоку-2", который Украина требует заблокировать.
Санкционная политика и геополитические вопросы – это отдельный раздел нашего сотрудничества, а экономика, европейский "зеленый курс", переход в Украине к зеленой экономике – это совершенно отдельная тематика,
– сказал Шмыгаль.
Он добавил: в рамках этого форума в Берлине, не планируется заключение никаких договоров относительно потока и санкций.
Германия и "Северный поток-2"
- Немецкое правительство пообещало США усилить поддержку Украине.
- В обмен они просят разрешить достроить "Северный поток-2".
- Для этого США не должны накладывать дополнительных санкций на трубопровод и снять уже действующие.
- Германия считает газопровод нужным и вкладывает в него свои финансы.
- Между тем в Америке поговаривают: Байден готовит новый пакет санкций, который окончательно заморозит "Северный поток-2".
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