Недавно СМИ Германии сообщили, что правительство обещает помогать Украине в обмен на отмену санкций США против "Северного потока-2". Денис Шмыгаль говорит, что Германия действительно помогает Украине, но это не касается трубопровода.

Такое заявление Шмыгаль сделал в Берлине на Четвертом украинско-немецком экономическом форуме. Глава правительства отметил: санкции и "зеленый курс" между собой не связаны.

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Сотрудничество Украины и Германии

Германия помогает Украине в вопросах, связанных с зеленой энергетикой. Это одна сторона сотрудничества. Другое дело – геополитические вопросы по "Северному потоку-2", который Украина требует заблокировать.

Санкционная политика и геополитические вопросы – это отдельный раздел нашего сотрудничества, а экономика, европейский "зеленый курс", переход в Украине к зеленой экономике – это совершенно отдельная тематика,

– сказал Шмыгаль.

Он добавил: в рамках этого форума в Берлине, не планируется заключение никаких договоров относительно потока и санкций.

Важно знать. По проекту российской компании "Газпром" строят трубопровод, через который должны транспортировать газ из России в Европу. Конструкция позволяет делать это в обход Украины. Наше государство выступает против такого газопровода, ведь может получить из-за этого убытки.