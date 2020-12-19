В Госбюджет-2021 заложили деньги на доплаты в 300% врачам, которые работают с больными COVID-19, а также 30% на повышение заработных плат медикам в целом. Это максимум из возможного, как заверил премьер Шмыгаль.

В 2021 году на медицину предусмотрено более 160 миллиардов гривен, и это рекордный показатель. Об этом говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 18 декабря.

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Шмыгаль говорит, что к 2023 году правительство планирует установить расходы на медицину на уровне 5% ВВП. Мол, таким образом зарплаты украинских медиков можно будет уравнять с европейскими.

Премьер одновременно сравнил медицину в условиях пандемии с войной. Но хотя врачи и работают на пределе возможностей, просто сейчас большего государство для них сделать не может.

Мы не можем забрать пенсии у пенсионеров или зарплаты у учителей, и отдать сегодня все медикам. Но медики сегодня в приоритете,

– заверил глава Кабмина.

Это, мол, доказывает и тот факт, что наибольшее увеличение суммы в бюджете-2021 по сравнению с предыдущим направили именно на медицинскую сферу.

А в 2021 правительство сделает все возможное, чтобы дополнительно "собрать, дозаработать" денег для медицинской системы.

Интересно, что глава МЗ Максим Степанов не разделяет оптимизма главы Кабмина . Ранее он утверждал, что дабы медицина в Украине хотя бы выжила в 2021 году, следует добавить в бюджет минимум еще 57 миллиардов гривен.