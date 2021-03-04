За неделю, с тех пор как в Украине появилась вакцина от коронавируса, ею прививались уже почти 10 тысяч украинцев. В правительстве планируют постоянно наращивать темпы.

Уже к середине 2022 года планируют вакцинировать большую часть населения. Такие цифры озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он также назвал ошибочным тот прогноз, что массово вакцину украинцы получат только в 2023 году.

Согласно Национальному плану вакцинации, мы должны вакцинировать до 22 миллионов украинцев в течение года – полутора,

– подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, уже есть договоренности о поставках до 30 миллионов доз вакцин от разных производителей. Да, "вакцины хватит на всех", убежден премьер.

"Учитывая, что, по данным социологических исследований, лишь половина украинцев согласны делать прививки, то по факту за этот и следующий год мы вакцинируем всех желающих", – сказал Шмыгаль.

Сколько будет стоить доза в коммерческих учреждениях

Сейчас цена вакцины у производителя колеблется от 15 до 20 долларов за штуку. Кроме этого, продолжаются испытания новых вакцин, а производители быстро разворачивают мощности.

За несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300 – 1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах,

– пояснил министр.

Он также добавил, что Украина в первых двух кварталах рассчитывает получить несколько миллионов доз. Учитывая ограниченные сроки годности вакцин, могут возникать излишки.

Их планируют направлять на вакцинацию групп следующей волны. Ожидают, что многие захотят сделать прививку вне очереди, чтобы получить паспорт вакцинации и путешествовать.

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План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала