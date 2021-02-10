Премьер-министр Денис Шмыгаль инициирует изменения в законопроекте о лишении правительства 55 несвойственных полномочий. Их хотят передать министерствам и ведомствам.

Соответствующий документ Кабмин одобрил на заседании 3 февраля. Изменения вносятся в 31 законодательный акт.

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Данные о законопроекте на сайте парламента

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении Кабинета Министров несвойственных полномочий зарегистрировали в Верховной Раде 9 февраля.

Сейчас документ передали на рассмотрение руководства. Текста законопроекта на сайте парламента пока нет.

Что известно о законопроекте

Законопроект предусматривает внесение изменений в 31 законодательный акт, который позволит передать 55 полномочий Кабмина центральным органам исполнительной власти и другим государственным органам в соответствии с компетенцией.

В пояснительной записке указывается, что документ разработали с целью усиления способности правительства к стратегическому планированию и формированию государственной политики путем его разгрузки от рассмотрения ведомственных, операционных и технических вопросов.

Каких полномочий избавит себя Кабмин

Отныне передача объектов из государственной в коммунальную собственность возлагается на органы, уполномоченные управлять государственным имуществом, самоуправляющиеся организации.

Правительство избавится полномочий определять фонд оплаты труда работников местных государственных администраций, в том числе их аппаратов, и расходы на их содержание.

Кабмин передаст Минкульту полномочия давать разрешение на перемещение (перенесение) памятников национального значения.

Полномочия правительства об утверждении правил маркировки табачных изделий в части медицинских предупреждений – рисунков и/или пиктограмм, которые наносятся производителем табачных изделий на упаковки табачных изделий передадут Минздраву.

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