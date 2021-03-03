Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа МВД еще продолжается и ее невозможно сделать одним махом. К тому же добавил: конкретных оснований увольнять Авакова пока нет.

Шмыгаль добавил: за время своей работы на посту премьера вопрос об отставке Авакову – один из самых частых, которые ему задают. Если конкретнее, то его часто просят обосновать определение "эффективный", которое Авакову приписывает и президент, и правительство.

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Но я задам вам вопрос в ответ: какой может быть причина отставки?

– сказал Шмыгаль.

Реформа МВД и Аваков

Комментируя то, что в рамках реформы МВД смена кадров в полиции так и не произошла, глава правительства отметил, что прошло недостаточно времени. "Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но всех поменять одним махом – нет", – ответил Шмыгаль.

Сейчас у полиции, подчеркнул премьер, совсем другая реакция на вопиющие случаи нарушений. Впрочем, конкретных оснований, необходимых для отставки Арсена Авакова, нет.