Шмыгаль говорит, что оснований увольнять Авакова нет
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа МВД еще продолжается и ее невозможно сделать одним махом. К тому же добавил: конкретных оснований увольнять Авакова пока нет.
Источник:"Фокус"
Шмыгаль добавил: за время своей работы на посту премьера вопрос об отставке Авакову – один из самых частых, которые ему задают. Если конкретнее, то его часто просят обосновать определение "эффективный", которое Авакову приписывает и президент, и правительство.
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Но я задам вам вопрос в ответ: какой может быть причина отставки?
– сказал Шмыгаль.
Реформа МВД и Аваков
Комментируя то, что в рамках реформы МВД смена кадров в полиции так и не произошла, глава правительства отметил, что прошло недостаточно времени. "Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но всех поменять одним махом – нет", – ответил Шмыгаль.
Сейчас у полиции, подчеркнул премьер, совсем другая реакция на вопиющие случаи нарушений. Впрочем, конкретных оснований, необходимых для отставки Арсена Авакова, нет.
Отставка Арсена Авакова
- В кресле министра МВД Аваков уже 7 год: он был назначен на эту должность еще в феврале 2014 года.
- О том, что Аваков "засиделся" в должности, периодически говорят активисты и отдельные депутаты.
- Летом 2020 года по Украине прокатилась мощная волна протестов из-за недовольства работой главы МВД. Произошло это и из-за нескольких резонансных дел в Украине: изнасилования в Кагарлыке, убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, провалившейся реформы полиции.
- В профильный комитет в Верховной Раде партия "Голос" даже подала соответствующий законопроект об увольнении Авакова, однако Рада его так и не рассмотрела.
- Недавно новая волна протестов, где одним из требований было увольнение Авакова, развернулась после вынесения приговора Сергею Стерненко.
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