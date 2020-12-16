Шмыгаль анонсировал восстановление отдельного Министерства агрополитики
В начале 2021 года в Украине возобновят отдельное Министерство аграрной политики. В правительстве уже рассматривают кандидатов на должность министра.
Правительству нужна эффективная государственная политика в агропромышленном комплексе и защита украинских производителей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает 24 канал.
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В начале следующего года можно ожидать, что произойдет создание полноценного аграрного министерства,
– отметил Шмыгаль.
Что известно о восстановлении Минагро
- Шмыгаль говорил о восстановлении министерства еще в мае. Вместе с тем президент Владимир Зеленский уверял, что крайний срок создания ведомства – сентябрь 2020 года.
- Кабмин планировал усилить промышленный блок.
- Недавно на совещании фракции "Слуга народа" обсуждали возможное назначение главы Держгеокадастра на должность министра аграрной политики.
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