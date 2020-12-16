В начале 2021 года в Украине возобновят отдельное Министерство аграрной политики. В правительстве уже рассматривают кандидатов на должность министра.

Правительству нужна эффективная государственная политика в агропромышленном комплексе и защита украинских производителей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает 24 канал. К теме Рада может назначить новых министров уже 17 декабря, – Корниенко В начале следующего года можно ожидать, что произойдет создание полноценного аграрного министерства,

– отметил Шмыгаль. Что известно о восстановлении Минагро Шмыгаль говорил о восстановлении министерства еще в мае. Вместе с тем президент Владимир Зеленский уверял, что крайний срок создания ведомства – сентябрь 2020 года.

Кабмин планировал усилить промышленный блок.

Недавно на совещании фракции "Слуга народа" обсуждали возможное назначение главы Держгеокадастра на должность министра аграрной политики. Обратите внимание! Министерство аграрной политики ликвидировало правительство Алексея Гончарука в сентябре 2019 года. Сейчас в Украине существует объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Возглавляет его Игорь Петрашко.