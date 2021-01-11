Шмигаль анонсировал ряд онлайн-встреч с партнерами МВФ
Международный валютный фонд возобновил работу миссии в Украине после новогоднего перерыва. Премьер Денис Шмигаль заявил, что ожидает ряд продуктивных переговоров и онлайн-встреч с партнерами МВФ.
По словам премьера, это нужно для успешного завершения просмотра программы Stand-by. Об этом Денис Шмигаль написал на своей странице в фейсбуке.
Важно миссия МВФ с первого пересмотра программы для Украины возобновила работу
Шмигаль отметил, что правительство поддерживает курс реформ и продолжает последовательно внедрять в Украине европейские нормы и практики.
Совместно с президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для пересмотра программы. В частности, сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более чем на 26%,
- написал глава правительства.
Также Шмигаль добавил, что сотрудничество с МВФ является весомым фундаментом поддержки и важным маркером стабильности Украины для наших международных финансовых партнеров.
Что известно о программе МВФ для Украины
- Фонд 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины. Ее сумма составляет примерно 5 миллиардов долларов.
- Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов выделили сразу.
- После этого запланировали 4 пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года.
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