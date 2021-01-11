Международный валютный фонд возобновил работу миссии в Украине после новогоднего перерыва. Премьер Денис Шмигаль заявил, что ожидает ряд продуктивных переговоров и онлайн-встреч с партнерами МВФ.

По словам премьера, это нужно для успешного завершения просмотра программы Stand-by. Об этом Денис Шмигаль написал на своей странице в фейсбуке.

Важно миссия МВФ с первого пересмотра программы для Украины возобновила работу

Шмигаль отметил, что правительство поддерживает курс реформ и продолжает последовательно внедрять в Украине европейские нормы и практики.

Совместно с президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для пересмотра программы. В частности, сократили неработающие кредиты в госбанках и реорганизовали таможню с налоговой, которые, например, за декабрь вместе перевыполнили план более чем на 26%,

- написал глава правительства.

Также Шмигаль добавил, что сотрудничество с МВФ является весомым фундаментом поддержки и важным маркером стабильности Украины для наших международных финансовых партнеров.

Что известно о программе МВФ для Украины