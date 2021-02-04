Шмыгаль анонсировал кадровые изменения на региональных таможнях: детали
Денис Шмыгаль 4 февраля анонсировал реформы украинской таможни. В частности, глава правительства сообщил о кадровых изменениях на региональных таможнях.
Источник: Укринформ
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время общей встречи Европейской Бизнес Ассоциации "глобальный обзор экономики Украины" назвал предстоящие шаги развития украинской таможни.
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Сейчас новый руководитель таможни формирует руководство на уровне региональных таможен, думаю, что вскоре вы увидите первые кадровые изменения,
– подчеркнул Шмыгаль.
Что еще сказал Шмыгаль
- Реформы на таможне будут происходить и в дальнейшем.
- Сейчас там продолжается сложный период трансформации.
- Только в течение 2020 года сменились 4 руководителя.
Что говорил Зеленский
- Президент Владимир Зеленский заявил, что реформы на украинской таможне необходимо ускорять.
- По словам украинского лидера, таможня должна перестать "быть кормушкой для малых и крупных коррупционеров и воротами для контрабандистов".
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