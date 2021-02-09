Україна прагне узгодити з Євросоюзом конкретні часові рамки, аби запустити процес огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію. Її імплементація сприятиме "зшиванню економік" обох сторін.

Про це 9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль спілкувався з Шарлем Мішелем, президентом Європейської Ради. Український урядовець перебуває у Брюсселі у рамках робочого візиту.

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Зауважимо, що засідання Ради асоціації Україна – ЄС відбудеться у четвер, 11 лютого. Шмигаль сподівається, що воно сприятиме подальшому розвитку економічної інтеграції України до ЄС.

Ми розглядаємо Угоду про асоціацію як інструмент інтеграції України до ЄС, а роботу з її імплементації – як основу для тісного зшивання наших економік та ринків,

– підкреслив він.

Насамперед українська сторона хоче розпочати діалог щодо оновлення параметрів Поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Це забезпечить розвиток двосторонньої торгівлі.

Також Шмигаль наголосив на важливості початку офіційного діалогу з ЄС щодо "зеленої" трансформації України та узгодження політики з Європейським зеленим курсом.

Довідка. Європейський зелений курс – так називають політичні ініціативи, які Європейська Комісія висунула, аби клімат Європи став нейтральним до 2050 року.

Шмигаль висловив вдячність ЄС

Український прем'єр зазначив, що Україна розраховує на активну участь Євросоюзу в установчому саміті "Кримської платформи". Його планують провести у серпні 2021 року в Києві.

Також Шмигаль подякував Євросоюзу за постійну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за послідовну політику щодо санкцій проти Росії.

Урядовець також від імені президента Зеленського запросив президента Європейської Ради в Україну. Мішель погодився на цю пропозицію.

Угоду про асоціацію переглянуть