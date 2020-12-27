Скандальную шляпу с елки вернули в центр Киева: фото, видео
Шляпу, которая украшала главную елку страны, установили на Софийской площади в Киеве. Люди, чтобы сфотографироваться со скандальным украшением, стоят в длинных очередях.
Об этом сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова. На своей фейсбук-странице она опубликовала фото огромных очередей.
К слову Даже без колдовской шляпы: главная елка Украины попала в топ 10 лучших в Европе
"Огромная очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под сказочной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом можно сделать возле главной елки страны", – сообщила директор Департамента культуры КГГА.
Попова поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что КГГА выполнила свое обещание и вернула шляпу на площадь.
Шляпу с главной елки установили в центре Киева / Фото Дианы Поповой
Очередь, чтобы сфотографироваться со шляпой / Фото Дианы Поповой
Очереди, чтобы сфотографироваться со скандальной шляпой: смотрите видео Игоря Левенецкого
Скандал со шляпой на елке: что известно
- Для главной елки 2021 года придумали очень неординарный дизайн, ведь вместо традиционной звезды на ее верхушке установили гигантскую шляпу.
- Организаторы объяснили, что такое украшение было "стилистическим дополнением темы чудес", ведь тематика празднования – сказочный лес.
- Люди прозвали шляпу "колдовской" и "ведьминской" и заявили, что она не имеет ничего общего с Рождеством и Новым годом.
- Из-за скандала оригинальное украшение все же сняли с главной елки.
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