Шляпу, которая украшала главную елку страны, установили на Софийской площади в Киеве. Люди, чтобы сфотографироваться со скандальным украшением, стоят в длинных очередях.

Об этом сообщила директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова. На своей фейсбук-странице она опубликовала фото огромных очередей.

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"Огромная очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под сказочной шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом можно сделать возле главной елки страны", – сообщила директор Департамента культуры КГГА.

Попова поблагодарила всех за поддержку и подчеркнула, что КГГА выполнила свое обещание и вернула шляпу на площадь.



Шляпу с главной елки установили в центре Киева / Фото Дианы Поповой

Очередь, чтобы сфотографироваться со шляпой / Фото Дианы Поповой

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Скандал со шляпой на елке: что известно